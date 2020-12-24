Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.

Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат в 2020 году:

- ежемесячной до 3 лет;

- единовременной от 3 до 16 лет.

Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет.

Заявление нужно подать в двух случаях. Если:

- указанный ранее счет закрыт (в таком случае подайте заявление об изменении реквизитов, выплата поступит на новый счет);

- выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 01.04.2021 года.

Выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться по своему усмотрению.