ПАО «ТЕНЗОР» начал вакцинацию сотрудников от COVID-19. Сделать прививку можно по желанию, после обязательного врачебного обследования и ИФА-диагностики (сдачи анализа крови на антитела) при отрицательном результате.

Руководство приборного завода считает плановую вакцинацию своих работников важным шагом для стабильной обстановки на производстве в период сложной эпидемиологической ситуации. И оперативно решает эту актуальную на сегодняшний день задачу.

Когда в Дубненскую городскую больницу начала поступать отечественная вакцина «Спутник V» от коронавируса, «ТЕНЗОР» сделал заявку на вакцинацию. Десять человек при отсутствии противопоказаний были допущены до первого этапа. Вторая прививка им будет сделана через 21 день.

Дирекция ПАО «ТЕНЗОР» предпринимает все необходимые меры для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Непосредственно на предприятии проводится тестирование сотрудников на COVID-19.

– С начала пандемии выездная бригада провела около 400 заборов биоматериала. Очень грамотно и слаженно действует коллектив медсестер, хочется сказать им спасибо. Мы благодарны главному врачу Дубненской городской больницы Алексею Осипову, заместителю главного врача Ирине Азрапкиной, старшей медицинской сестре терапевтического отделения взрослой поликлиники Екатерине Черниковой и сотруднику организационно-методического отдела Ларисе Пятаевой за содействие и внимательное отношение, заведующему терапевтическим отделением ДГБ Александру Вейкину – за профессиональные консультации. В свою очередь мы всегда готовы помочь нашим медикам с ремонтом и наладкой оборудования, оказать материальную поддержку медицинским учреждениям Дубны в приобретении лабораторных компонентов, – отметил директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный.

Как сообщил Михаил Владимирович, на предприятии достаточно высокий процент переболевших сотрудников. Этот факт и ускоренная вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет, снизить риск заражения и облегчить последствия коронавируса.

– В преддверии новогодних праздников мы поздравляем всех врачей и медсестер Дубненской городской больницы и МСЧ-9 Федерального медико-биологического агентства, желаем здоровья, счастья им и их близким. Передаем наилучшие пожелания всем, кто сегодня находится на передовой борьбы с пандемией и на охране здоровья дубненцев. Успешной вам работы, неиссякаемой энергии и оптимизма, – сказал Михаил Подлесный.