10 декабря в Дубне, в храме Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге, прошло соборное богослужение в память о новомучениках Дубненско-Талдомской земли. Божественную литургию совершил епископ Зарайский Константин. Ему сослужили благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич и духовенство благочиния.

За Божественной литургией молились глава города С.А. Куликов, председатель Совета депутатов А.В. Тамонов, заместитель главы Талдомского городского округа М.С. Галактионова, учащиеся православной гимназии «Одигитрия», прихожане.

По окончании архиерейского богослужения владыка Константин передал собравшимся приветствие митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил награды от митрополита за участие в борьбе с Ковид-19 клирику храма Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны иерею Павлу Некрасову и настоятелю Богоявленского храма с. Глебово Талдомского района иерею Дионисию Махову.

В своем слове, посвященном дню памяти новомучеников Дубненско-Талдомской земли, епископ Константин подчеркнул, что святость – не удел необычных людей, что каждого из нас Бог призывает к святости. Новомученики были простыми батюшками, но когда «страна рванула к жизни без Бога и шло поругание веры, они остались верны вере и Христу, потому что имели в сердце любовь к Богу».

Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич в память об архиерейском богослужении преподнес епископу Константину образ Пресвятой Богородицы «Знамение».

На сегодня известно 15 священномучеников Дубненско-Талдомских. Они служили в храмах, расположенных на нынешней территории благочиния, и были расстреляны в годы репрессий. Среди них – дубненский святой священномученик Михаил Абрамов, последний настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы в селе Городище (ныне улица Ратмино г. Дубны). Он служил в ратминском храме с 1930 по 1934 год и по возвращении из ссылки в 1937 году. Был расстрелян 29 ноября 1937 года во внутренней тюрьме НКВД Калининской области и погребен в безвестной могиле.

Светлана Козлова

Фото Веры Коренсковой