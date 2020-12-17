Начальник службы управления персоналом ПАО «Тензор» награждена почетной грамотой главы городского округа Дубна.

Трудовая биография Татьяны Акимкиной на протяжении трех десятилетий связана с приборным заводом «Тензор» в подмосковном наукограде. Она пришла на производство в 1988 году. Работала техником по труду, экономистом, ведущим экономистом по труду. Более десяти лет возглавляет службу управления персоналом.

Хорошие организаторские способности и профессионализм позволяют Татьяне Евдокимовне квалифицированно осуществлять руководство деятельностью подчиненных. Ее отличают высокая работоспособность, отзывчивость, коммуникабельность.

Татьяна Акимкина постоянно повышает свой профессиональный уровень, уделяет должное внимание внедрению новых форм организации труда для роста эффективности.

За многолетний добросовестный труд она неоднократно поощрялась благодарностями приборного завода «Тензор» и Госкорпорации «Росатом». Среди ее наград «Золотой знак» отличия в труде, медаль «За достигнутые успехи в труде».

– Татьяна Евдокимовна – ветеран атомной энергетики и промышленности, обладает ценными знаниями и богатым опытом. За свои деловые и человеческие качества она заслужила уважение коллег, пользуется большим авторитетом. О награждении Татьяны Акимкиной за заслуги перед «Тензором» и в связи с юбилеем ходатайствовал трудовой коллектив, – рассказал директор по персоналу Михаил Подлесный.

Церемония награждения состоялась на предприятии 14 декабря. Почетную грамоту вручил глава городского округа Сергей Куликов. Он тепло поздравил Татьяну Евдокимовну, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности в стенах родного завода.