Ежегодно 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена на государственном уровне в 2007 году. С тех пор в этот день в учебных заведениях проходят патриотические уроки и встречи с легендарными людьми, в ветеранских общественных организациях чествуют своих героев… В гостях у Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Владимира Николаевича Кондаурова в этот день побывал исполняющий полномочия секретаря дубненского местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов. Надо сказать, что встреча с Владимиром Николаевичем – это уже большая честь и удача, а тем более, когда есть для нее приятный повод. Тему для разговора с В.Н. Кондауровым найти несложно: о политике, первостепенных задачах нынешней власти, воспитании молодого поколения патриотами… А еще об авиации, самолетах и небе с Владимиром Николаевичем можно говорить часами! И каждый из таких рассказов – отдельная глава в его книге Жизни. Владимир Николаевич испытывал для ВВС страны разные сухопутные самолеты: истребители, бомбардировщики, перехватчики (МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-15, Су-17, Су-24, Су-27 и другие). Заслуженного летчика он получил уже в 37 лет, став в Советском Союзе вторым, кто в таком возрасте получил высокое звание (первым был шеф-пилот микояновской фирмы Федотов, погибший в 1984 году). Были в его летной карьере и испытания самолетов для морской авиации – корабельных истребителей МиГ-29К и Су-27К. В 1989 году В.Н. Кондауров стал первым из военных лётчиков, совершивших посадку на корабль на самолёте МиГ-29К. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР полковнику Кондаурову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Владимир Николаевич не только летчик с большой буквы, но и автор двух изданных повестей - «Взлетная полоса длиною в жизнь», «Бизнес и воздушные приключения». Отрывки из его произведений мы неоднократно публиковали на страницах нашей газеты. Живое повествование вызывает каждый раз немалый читательский отклик. П.А. Насонов, вручив заслуженному летчику-испытателю благодарственное письмо, отметил, что каждый раз, общаясь с В.Н. Кондауровым, он не перестает поражаться его заряду юмора и оптимизма. Он выразил искренние слова уважения подвигам и выдающимся заслугам нашего земляка и пожелал ему крепкого здоровья, а также творческого долголетия, ведь рассказать о своей жизни Герою Советского Союза Владимиру Николаевичу Кондаурову есть еще что и немало. Пусть это будут новые повести или рассказы о его непростой, но очень увлекательной и яркой жизни военного летчика. Анна Сухая