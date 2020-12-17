Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» производит высокотехнологичное медицинское оборудование, в котором сегодня особенно нуждаются больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения. На предприятии организована работа в три смены, а производительность увеличена почти в три раза.

Квалификация и компетентность врачей безусловно играют огромную роль в лечении пациентов. Но не менее важное значение имеет надежное и высокотехнологичное оборудование, с помощью которого медики ведут борьбу за здоровье и жизнь пациентов. Специалисты компании «ВестМедГрупп» отлично понимают свою ответственность в нынешнее непростое время. С наступлением пандемии COVID-19 резидентом ОЭЗ «Дубна» принято решение работать «нон-стоп», в три смены, чтобы как можно большее число больниц, поликлиник, других учреждений здравоохранения были оснащены необходимым медицинским оборудованием. И на данный момент производительность продукции на предприятии увеличена почти в три раза.

После сдачи в эксплуатацию нового Инновационно-технологического центра на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» компания максимально быстро, одной из первых организовала здесь собственное производство. С применением инновационных технологий, использованием современного высокотехнологичного оборудования и качественных материалов специалисты «ВестМедГрупп» производят широкий спектр медицинской техники и комплектующих собственной торговой марки CADUSEUS (Кадуцей). Здесь налажен выпуск настенных, потолочных медицинских консолей и универсальных клапанных систем для подвода медицинских газов к койке пациента и рабочему месту персонала учреждения здравоохранения, а также устройств контрольно-запорных для контроля за давлением в трубопроводах централизованной системы медицинского газоснабжения.

Также на предприятии организована зона сборки контейнеров, оборудованных собственными системами отопления, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализацией, освещением. Они применяются для установки оборудования источников медицинских газов вне зданий лечебных учреждений.

Оборудование, выпускаемое компанией «ВестМедГрупп», сегодня остро востребовано учреждениями здравоохранения самого различного профиля и применяется в том числе для лечения COVID-19. Согласно стратегии комплексного развития предприятия, компания планирует увеличить объем производства и расширить ассортимент продукции медицинского назначения, в том числе и для обеспечения потребностей внешнего рынка, поэтому в скором времени все производственные мощности будут увеличены и запущены в новом офисно-производственном комплексе компании «ВестМедГрупп» площадью более 5 тыс. кв. метров, строительство которого сегодня ведется на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна».

Светлана Жукова

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