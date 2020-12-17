Мобильная бригада медиков Дубненской городской больницы продолжает работу на предприятиях и в учреждениях города. Специалисты проводят забор крови на определение антител к коронавирусу, делают прививки от гриппа и пневмакокка.

Как сообщил главный врач больницы А.В. Осипов, в течение десяти дней мобильная бригада работала на территории Дубненского машиностроительного завода. За это время методом ИФА (определение антител к коронавирусу) было обследовано более 1000 сотрудников завода, сделано более 100 прививок от гриппа и пневмококковой инфекции.

А 3 декабря, например, мобильная бригада посетила МОАТТ «Дубна». В учебном заведении было проведено 54 забора крови на антитела к коронавирусу. В преддверии вакцинации, а сотрудники образовательных учреждений подлежат вакцинации также, как и медики в первую очередь, поскольку относятся к группе риска, очень важно знать о наличии либо отсутствии антител к коронавирусу в организме.

Что касается вакцинации от коронавируса, то она будет проводиться вакциной «Спутник V» на добровольных началах. Это вакцина векторная. Она не способна размножаться в организме человека. Она доставляет ген, кодирующий S-белок коронавируса, и уже в организме в ответ на введение вакцины, формируется собственный S-белок, а потом формируется иммунный ответ. Прививку ставят два раза. Это позволяет усилить иммунный ответ и продлить его действие.