С 14 декабря в Талдомском городском округе началась вакцинация от Covid-19. Первыми вакцинировались медицинские работники Талдомской ЦРБ. Именно в Талдоме была открыта ближайшая к нашему городу больница, специализирующаяся на лечении больных с ковидом.

Среди тех, кто прошел вакцинацию в первую очередь, врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, медицинские сестры, административный персонал.

Как сообщили в Талдомской ЦРБ, лечебное учреждение пока получило 50 доз вакцины «Спутник-V». Вакцинация проводилась в прививочном пункте во взрослой поликлинике в Талдоме. Далее прививочные пункты будут открыты в Запрудненском и Вербилковском филиалах.

Перед прививкой все медицинские работники прошли обследование на наличие в крови антител к коронавирусной инфекции, осмотр у врача-терапевта, заполнили согласие на вакцинацию.

«Очень важно, чтобы на момент вакцинации у пациента не было признаков ОРВИ или обострения хронических заболеваний. Должны быть также ктуальными результаты анализа на антитела.

Вакцинация проводится в два этапа. Антитела вырабатываются на вторую или третью неделю после введения первого компонента. Клинические испытания показали, что большинство переносит вакцинацию хорошо. После вакцинации необходимо внимательно относится к своему организму и соблюдать полученные рекомендации», - рассказала врач-эпидемиолог Белякова Елена.

«Медицинские работники ежедневно работающие на передовой в «красной зоне» и в поликлиниках, как никто понимают, что остановить пандемию может лишь вакцинация. Учитывая все риски заражения, медики по собственному желанию сделали прививки. Следующая сфера подлежащая вакцинации - это работники образования, правоохранительных органов, социальных служб, работники сферы общественного транспорта, торговли, питания, бытовых услуг, все те, чья работа связана с большим количеством контактов с людьми. Для всех желающих сделать прививку от Covid-19 будет открыта предварительная запись в личном кабинете электронной регистратуры или по Единому номеру 8-800-550-50-30. Вакцинация является эффективным способом в борьбе с коронавирусной инфекцией и позволит сдержать быстрое распространение инфекции», - отметил главный врач Игорь Давронов.

Ольга Шарова

Фото - Талдомская ЦРБ