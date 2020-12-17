«Добрая Дубна» (проект волонтеров и неравнодушных горожан) объявила о старте дедморозно-снегурочного марафона.

Подопечные «Доброй Дубны» – ребята с особенностями здоровья и из семей, оказавшихся в тяжёлой ситуации, очень ждут подарков под ёлочкой. Давайте поможем, подарим радость детям и их необыкновенно сильным мамам.

Список детей и их пожеланий можно найти в группе vk.com/topic-39271369_46681532

Также «Добрая Дубна» принимает в неограниченном количестве сладкие подарки. Часть из них будут подарены подопечным нашего города, часть будет отправлена на новогоднюю ёлку в Печетово, а основную часть передадут в кимрский детский приют «Родничок», откуда подарки будут отправлены в нуждающиеся семьи Кимр и района.

Также можно перечислить деньги на подарки на карту Доброй Дубны 4276 4000 3933 8042

Дед Морозы, вперёд!