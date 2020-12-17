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Продление выплат Печать
17.12.2020 09:15

До 1 марта 2021 года продлен беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом.

Федеральным законом от 27.10.2020 № 345-ФЗ внесены изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Законом приостановлено действие правила, согласно которому заявление и документы о среднедушевом доходе нужно подавать трижды, так как выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, двух лет, а затем трех лет.

Выплаты будут осуществляться без подачи документов. Таким образом, по 1 марта 2021 года такие выплаты будут назначаться без подачи заявлений.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города
  		 
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