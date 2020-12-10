Врачи Талдомской ЦРБ стали лауреатами губернаторской премии «Мы рядом». На днях они приняли участие в торжественной церемонии награждения. В этом году церемония прошла в дистанционном формате.

Главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов и врач анестезиолог-реаниматолог Данил Яцыно стали победителями в номинации «Медицина и здравоохранение». Самоотверженный труд медиков в борьбе за жизни пациентов, особенно сейчас, в период пандемии, заслуживает и первых премий, и наивысших похвал, и просто человеческого «Спасибо» от выздоровевшего пациента.

«Мы рядом» - слова, которые лучше всего передают мотив и смысл добрых дел, совершенных жителями Подмосковья в период борьбы с пандемией. Сейчас нам важно поддержать тех, кто в трудное время не остался в стороне, проявил настоящее мужество, сражался и продолжает сражаться на передовой», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к докторам.

Всего в этом году победителями премии стали 180 человек. Особенно значимо, что в отдельную номинацию выделена работа в области медицины. Поддержать людей в белых халатах сегодня важно как никогда. И почаще им говорить «Спасибо»!

Анна Сухая