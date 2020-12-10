В прокуратуре города состоялось координационное совещание руководителей подразделений правоохранительных и контролирующих органов, посвященное анализу эффективности их деятельности в сфере противодействия коррупции. Проходило оно под руководством прокурора Дубны Д.Е. Антонова.

В работе совещания приняли участие заместители прокурора города, руководитель СО по г. Талдом ГСУ СК России по Московской области, начальник дубненского ОМВД и руководители ряда подразделений ОМВД г. Дубны, начальник 2 отделения 7 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области, начальник Дубненского отдела ССП УФССП, и.о. начальника ОНД по г. Дубна УНД и ПР МЧС России по Московской области.

Прокурор Дубны Д.Е. Антонов определил основные направления и задачи правоохранительных органов по противодействию коррупции: повышение качества следствия и оперативно-розыскной деятельности, соблюдение сроков расследования, осуществление контроля за возмещением вреда, причиненного преступлениями данной категории, информирование органов государственной власти о коррупционных проявлениях, и общественности о результатах работы.

По итогам координационного совещания заместителям прокурора города, членам координационного совещания, руководителям правоохранительных и контролирующих органов поручено:

- наладить качественный и своевременный межведомственный обмен информацией;

- на постоянной основе проводить разъяснительную работу с личным составом, уделяя особое внимание молодым специалистам, по воспитанию нетерпимости к коррупционным проявлениям;

- активизировать профилактическую работу на предприятиях, в органах власти, учреждениях и организациях города, с целью недопущения создания административных барьеров в ходе их взаимодействия;

- принять дополнительные меры, направленные на повышение результативности оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел коррупционной направленности.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города

Фото Анны Сухой