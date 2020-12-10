В связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников Объединенного института ядерных исследований в ОИЯИ внесены серьезные изменения в условия работы коллектива. В частности, большинство работников переведены на дистанционную работу, число занятых на рабочих местах сотрудников сведено к минимуму. Так, оперативный штаб ОИЯИ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под руководством помощника директора Г. Д. Ширкова, сообщил, что количество больных COVID-19 сотрудников ОИЯИ за последние два месяца стремительно выросло: - Общее число инфицированных с начала года уже приближается к 200 человек, но только за ноябрь их число почти удвоилось. Еще более сложная ситуация с заболеванием складывается в нашем городе в целом: специализированные медицинские учреждения перегружены, ежедневно поступают сотни вызовов для дежурных врачей и бригад скорой помощи, но около половины всех медиков, которые находятся в группе повышенного риска, сами больны COVID-19. В результате, дежурных врачей и скорую помощь приходится ожидать много часов, а госпитализируют только в самом тяжелом состоянии. Данная тенденция несет серьезную угрозу для здоровья наших сотрудников и членов их семей, а также для функционирования всего Института, включая непрерывно действующие подразделения. По этой причине дирекцией ОИЯИ были приняты решения (приказ №700 от 03.12.2020) об изменениях в условиях работы многих сотрудников на период с 07.12.2020 по 31.01.2021, в частности: на дистанционную работу переводятся все сотрудники ОИЯИ, за исключением занятых в непрерывных технологических процессах, на выполнении исследовательских и ремонтно-монтажных работ на базовых установках, работающих в сменном режиме и (или) с суммированным учетом рабочего времени, выполняющих начисление и выплату заработной платы, первоочередные закупки и платежи, и другие функции для жизнедеятельности ОИЯИ; присутствие на рабочих местах работников, осуществляющих начисление и выплату заработной платы, проведение первоочередных закупок и платежей и другие функции для поддержания жизнедеятельности ОИЯИ, должно быть минимизировано посредством сокращения ежедневной продолжительности рабочего времени (режим неполного рабочего дня) или организации работы в режиме гибкого рабочего времени (в том числе по графику присутствия на рабочем месте). С 7 декабря доступ на территорию подразделений Института открыт лишь для сотрудников, оставленных на работе в подразделениях, и при служебной необходимости, работников на дистанционной работе. С указанной даты проход на территорию технических площадок ЛЯП и ЛФВЭ будет возможен только по служебным удостоверениям и спискам допущенных работников. С целью выявления лиц с повышенной температурой тела в ближайшее время на КПП ЛЯП и ЛФВЭ, и в корпусах Управления будут установлены тепловизоры. Ранее принятым приказом №693 от 30.11.2020 ограничено проведение любых массовых мероприятий с очным присутствием работников (в том числе праздничных, торжественных, памятных мероприятий), за исключением отдельных категорий совещаний, в связи с чем проведение любых рождественских и новогодних торжеств отменено. Руководство Института и Оперативный штаб предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, для чего работают в постоянном контакте с медицинскими учреждениями города и Московской области. Также, по сообщению Штаба, Институтом было закуплено и передано МСЧ-9 несколько десятков оксиметров (приборов для определения содержания кислорода в крови), которыми будут обеспечены дежурные и участковые врачи, а также подразделения Института. С руководством МСЧ-9 достигнута договоренность о направлении наиболее тяжелых больных в специализированные клиники ФМБА. Между Институтом и МСЧ-9 заключен договор на проведение в дальнейшем более 20 тысяч исследований на COVID-19 и антител к нему для наших работников и членов их семей. Ко всем изолированным на дому сотрудникам ОИЯИ в случае медицинских показаний может быть организован выезд медработников МСЧ-9 для взятия в домашних условиях мазков на ПЦР-тест. Достигнута договоренность о начале вакцинации против COVID-19 со следующей недели. Однако, особенно первые месяцы, количество выделяемых для ОИЯИ доз вакцинации будет сильно ограничено, а ее применение будет иметь большие ограничения по возрасту и состоянию здоровья прививаемых. По информации www.jinr.ru