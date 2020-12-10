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От чистого сердца в особенный день Печать
10.12.2020 06:58

2020 год для социально-реабилитационного отделения Дубненского центра социального обслуживания «Родник» и его подопечных, граждан с ограниченными возможностями здоровья, выдался особенным.

Уже несколько месяцев нет возможности видеться и проводить занятия в обычном режиме. Специалисты отделения, чтобы не терять связь с получателями социальных услуг, проводят для них занятия в режиме офлайн, публикуют на страничках социальных сетей мастер-классы, готовят к участию в конкурсах и других мероприятиях.

 

В Международный день инвалидов, который отмечается во всем мире 3 декабря, специалисты Дубненского центра социального обслуживания «Родник», соблюдая все меры предосторожности, посетили на дому инвалидов – получателей социальных услуг. Каждому подарили сладкий подарок и набор медицинских масок. Это мероприятие не оставило равнодушными ни работников отделения, ни их подопечных, искренние улыбки и слова благодарности которых - самая лучшая награда и оценка нашей работы.

Коллектив Дубненского центра социального обслуживания «Родник» благодарит индивидуального предпринимателя Дубинина Григория Геннадьевича и генерального директора АО «НПО «Криптен» Лисовского Александра Львовича, чьи щедрость и чуткость позволили людям с ограниченными возможностями здоровья не остаться без внимания.
  		 
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