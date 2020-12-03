«Сказано – сделано» - приятно, когда по этому принципу живут и самые обычные люди, и тем более руководители и должностные лица. Что касается ремонтных работ в Доме ветеранов, который идет в эти дни, то с ними вышло именно так. Неполные три недели прошли со дня встречи главы города Сергея Александровича Куликова с активом Совета ветеранов, на котором как раз говорили о необходимости проведения в Доме ветеранов небольшого ремонта и замены ограждения, а новый забор уже стоит. - На встрече с главой города ветеранам удалось обсудить много важных вопросов, - поделилась председатель Городского совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова. – Говорили о патриотической работе: о том, что удалось сделать в год 75-летия Великой Победы, что еще предстоит, о наших планах. И не могли не коснуться вопроса, связанного с ремонтом Дома ветеранов, а также заменой ограждения. С этой просьбой мы раньше уже обращались в администрацию, вроде бы находили поддержку, но до ремонта дело так и не дошло. Сергей Александрович внимательно выслушал просьбы ветеранов, и буквально через несколько дней у нас начался ремонт. Все произошло так быстро, что мы даже не ожидали». Право проведения работ выиграла компания из Дмитрова, ежедневно на объекте трудятся несколько человек. Помимо ограждения, которое хорошо видно на фото, был проведен косметический ремонт цоколя. А вот покраску фасада решено отложить до весны, чтобы не нарушать технологию производства. Работы курирует заместитель главы администрации города М.А. Тихомиров, за две недели, которые трудятся рабочие, он успел побывать на объекте несколько раз. Такое внимание, подчеркивает Наталья Михайловна, к проблемам ветеранов - дорогого стоит. Отдельно надо сказать и про само ограждение – его сделали высоким, металлическим, но при этом очень изящным и прозрачным. Сквозь него, уверены ветераны, весной и все лето будет хорошо просматриваться сад, который украшает территорию Дома ветеранов. Тем более что предприятие «Городские парки» откликнулось на просьбу Н.М. Шувиковой и будет в новом сезоне оказывать помощь в содержании и благоустройстве этого замечательного сада. Анна Сухая Фото автора