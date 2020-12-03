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Изменения в структуре и кадрах Печать
03.12.2020 09:11

В администрации Дубны продолжаются кадровые перестановки. Одно из решений нового главы Сергея Куликова – добавить еще одного профильного заместителя по ЖКХ. Вопрос был рассмотрен на недавнем заседании Совета депутатов и утвержден парламентариями.

 

Теперь у главы городского округа будет сразу два заместителя в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Один будет курировать жилищно-коммунальный комплекс, второй – сферу городского благоустройства и транспорта. В настоящее время и.о. заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорта назначен Алексей Геннадьевич Строгов, хорошо знакомый дубненцам как генеральный директор автотранспортного предприятия «РАТА».

Кадровые перестановки коснулись и муниципальных подразделений. Новым руководителем МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» назначен Виталий Иванович Оськин, долгое время работавший в сфере ЖКХ Дубны и Талдомского района.

Кроме того, ряд отделов и управлений городской администрации также претерпел изменения, произошло переподчинение некоторых из них. Кадровые перестановки продолжаются. Они, будем надеяться, позволят сделать работу всей команды администрации более эффективной.

Анна Владимирова

Фото Юрия Тараканова
  		 
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