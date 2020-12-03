Глава Дубны С.А. Куликов принял участие в ВКС, которое провёл Андрей Воробьёв с членами правительства МО и главами муниципалитетов. Вот основные моменты, о которых шла речь на совещании.

В Подмосковье практически завершено оборудование коек для больных коронавирусом. Губернатор поблагодарил всех задействованных в этой непростой работе, а также участвующих в привлечении врачей в регион для лечения пациентов с COVID-19.

Ежедневно в Московской области госпитализируют порядка тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Все они вовремя получают помощь и своевременное лечение. Андрей Воробьев дал поручение обеспечить наличие необходимых лекарств в амбулаториях и стационарах региона. «Обращаю внимание на своевременное снабжение лекарствами, как амбулаторно, на чем делал акцент наш Президент, так и в стационарах наша задача - поставить медикаменты в нужном количестве. Понятно, что спрос сейчас на медикаменты этой группы очень высокий, плюс ОРВИ и грипп, но, тем не менее, прошу держать ситуацию на особом контроле», - сказал губернатор.

Все больше вакцин поступает в регион, разворачивают пункты для прививок от коронавируса. Максимально их будет 90. Андрей Воробьев дал команду главам территорий проверить готовность каждого пункта вакцинации к работе.

Задача - избежать введения дополнительных ограничений для предупреждения распространения COVID-19. Губернатор поручил обсудить с главным санитарным врачом возможную отмену избыточных ограничений. Предприятия должны продолжать работать, но с соблюдением всех стандартов безопасности. Жителям нужно иметь возможность спокойно и комфортно встретить Новый год.

Андрей Воробьёв поручил принять все необходимые меры и оказать поддержку Почте России, чтобы ее отделения в регионе переехали в современные помещения, комфортные для жителей Подмосковья.

В декабре в области закрывают оставшиеся мусорные полигоны, в регионе будут действовать только современные комплексы по переработке отходов. «Наша задача - в I квартале 2021 года запустить необходимые регламенты, чтобы также навести порядок и со строительным мусором и всем, что касается небытовых отходов», - сказал губернатор.