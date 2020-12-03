2020 год отметился в нашей стране рядом масштабных экологических катастроф, связанных с загрязнением водных объектов. В мае, например, из-за разрушения нефтехранилища на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка 21 тыс. тонн нефтепродуктов, в результате которой произошло загрязнение рек Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озера Пясинов; в сентябре произошла массовая гибель морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке, причины которой до сих пор устанавливаются. К сожалению, беда случилась и у нас: в июне произошло загрязнение реки Дубны, вызвавшее массовую гибель рыбы. Первые сообщения от дубненцев о произошедшем загрязнении начали поступать 18 июня. В реке отмечался замор рыбы, запах канализационных стоков, замутненный цвет воды. Такая же ситуация наблюдалась выше по течению реки в сторону Талдомского района. 20 июня по официальной информации в Единой дежурной диспетчерской службы Дубны фиксировалось, что в районе п. Вербилки, а также деревень Тарусово, Устье-Стрелка, Попадьино вода реки имела темный цвет, неприятный запах, попадалась мертвая рыба. По предварительным данным, причиной этого могло стать попадание застоявшейся воды с разлагающейся растительностью с полей Сергиево-Посадского района, около деревень Окаемово, Борисцево, Ворсково в реку Дубну после паводка. Напомню, что ситуации предшествовали обильные осадки, вызвавшие достаточно редкое явление - летний паводок. Также стало известно из репортажа государственного телеканала «Россия» от 19.06.2020 г., что произошел прорыв канализационного коллектора в посёлке городского типа Вербилки с попаданием сточных вод в р. Дубна. В Дубне был введен запрет на купание в реке. Поиск причин Стало ясно, что масштабное загрязнение реки могло иметь комплексные причины, которые было необходимо выяснить и принять меры по их недопущению вновь. Совет депутатов Дубны оперативно провел заседание профильной депутатской комиссии, где был рассмотрен вопрос и уже 25 июня на Совете депутатов единогласно было принято решение о направлении депутатского запроса во все региональные и федеральные надзорные органы, в компетенцию которых входит вопрос экологических нарушений на реке, а также главе г.о. Талдом В.Ю.Юдину. Вопрос с загрязнением реки очень серьезный, тем более что она впадает в Волгу, которая, в свою очередь, имеет стратегическое значение, являясь питьевым источником для миллионов жителей нашей страны. Дополнительно было направлено обращение в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области с просьбой оперативно создать и обеспечить работу межведомственной комиссии совместно с Управлением Росреестра по МО, Россельхознадзором по МО, Комитетом лесного хозяйства МО, Росприроднадзором по МО, Московско-Окским бассейновым водным управлением и МЧС для обследования поймы реки Дубна от устья реки (от места впадения в р. Волга на территории г. Дубна) и до пересечения реки на границе Московской области, а также сельхозугодий и лесов рядом с поймой с целью выявления источников загрязнений реки (стоков) – из её притоков и мелиоративных и прочих канав. Параллельно велась совместная самостоятельная работа администрации города и Совета депутатов по выяснению возможных причин загрязнения. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Дубны 22 июня силами городского предприятия АО «ПТО ГХ», располагающего собственной лабораторией, был проведен забор проб воды в различных местах р. Дубна. Результаты анализов показали многократное превышение предельно допустимых показателей (далее ПДК) по химическому потреблению кислорода (далее ХПК), который является одним из основных показателей степени загрязнения питьевых, природных и сточных вод органическими соединениями. Чем выше ХПК, тем ниже уровень растворенного в воде кислорода. Так же в воде фиксировались превышение ПДК по содержанию железа и нефтепродуктов. Так, в пробе воды, взятой в месте впадения р. Зелень в р. Якоть (далее впадают в р. Дубна) в районе п. Вербилки параметр ХПК превышал ПДК в 3,1 раз, превышение по уровню содержания железа в 7,6 раз. В пробе воды р. Якоть в р. Дубна ХПК был превышен в 5,3 раз, содержание железа в 7,8 раз, содержание нефтепродуктов - в 1,6 ра превышало ПДК. В пробе воды у моста через р. Дубну (ниже по течению п. Вербилки) ХПК был превышен в 6,6 раз, содержание нефтепродуктов в 1,9 раз, железа - в 8,6 раз относительно ПДК. И еще одна проба бралась выше по течению (примерно 16 км по руслу) от п. Вербилки, в районе моста рядом с д. Сущево, где было отмечено самое большое превышение из всех проб по ХПК - в 9,3 раз, нефтепродуктов - в 1,86 раз, железа - в 9,8 раз. Последняя проба говорит о том, что сброс сточных вод в реку в результате аварии в п. Вербилки не был основной причиной загрязнения реки, т.к. пробы воды брались выше по течению. К результатам этой пробы еще вернемся ниже. Также пробы воды брались дубненскими общественниками на реке в районе д. Юркино, в них выявлено превышение по содержанию аммиака. 5 июля был проведен совместный выезд депутатов Совета депутатов г.о. Дубна, Главы Талдомского г.о. В.Ю. Юдина и талдомских депутатов с целью осмотра реки Дубна. Были осмотрены очистные сооружения в п. Вербилки, берега реки в районе заказника ”Журавлиная родина” до границы с Сергиево-Посадским районом (примерно в 1 км до д. Окаемово). Здесь располагаются сельскохозяйственные поля. В этих местах р. Дубна выходила из берегов на десятки, а в низинах даже сотни метров, затопляя поля и луга. Границы затопления хорошо просматривались по погибшей растительности. Таким образом, тот факт, что при спаде уровня воды в реке в нее попадали расположенные на берегах и полях вещества, продукты гниения затопленной растительности имел место быть. 5 августа был осуществлен выезд в район д. Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа. В результате обнаружено необорудованное место сброса навоза сельхозпредприятием СПА (к) «Кузьминский» на открытый грунт площадью несколько тысяч квадратных метров. Навоз стихийно сбрасывался в районе заболоченных территорий. Через лесоосушительные канавы вместе с талыми водами и дождевыми осадками он мог попадать в р. Корешовка, а далее - в р. Дубну. По результатам выезда от профильной депутатской комиссии были направлены соответствующие обращения в надзорные органы и должностным лицам Сергиево-Посадского городского округа. Официальные ответы Из ответа Росприроднадзора следует, что в результате рейдового осмотра 20-23 июля р. Дубны в образцах воды было выявлено превышение предельно допустимой концентрации ХПК от 4,6-7,7 раз, превышение ПДК по содержанию нефтепродуктов от 3 до 16 раз. По мнению ведомства, вероятным источником загрязнения явились сельскохозяйственные поля, расположенные у деревни Сущево, с которых в результате проливных дождей вода, смешавшись с агрохимикатами и гниющей травой, попадала в р. Дубна. Еще одним потенциальным источником загрязнения нефтепродуктами р. Дубна могла являться Загорская ГАЭС, поэтому с целью проведения проверки объекта Росприроднадзор обратился в природоохранную прокуратуру Московской области. Мнения, что основным источником загрязнения реки был ее разлив на сельскохозяйственные поля, в результате чего произошло попадание органики - придерживаются и другие надзорные ведомства. Дополнительным неблагоприятным фактором была высокая летняя температура, которая способствовала активному росту бактерий в воде, которые разлагали органические вещества, критически снижая уровень растворенного кислорода. Мониторинговыми службами Росгидромета 22 июня зафиксировала два случая экстремально низкого содержания растворенного в воде кислорода в р. Дубна в районе п. Вербилки. Все это привело к многочисленным фактам гибели рыбы. Федеральное агентство по рыболовству Московско-Окского управления отмечает, что в результате аварий на канализационном коллекторе 07 мая текущего года в п. Вербилки был зафиксирован факт сброса неочищенных сточных вод в р. Якоть. Министерством ЖКХ Московской области было выявлено, что в результате неправильной эксплуатации канализационного колодца в п. Вербилки осуществлялся сброс сточных вод в р. Зелень (приток р. Якоть, впадающую в р. Дубну). Также в результате разрушения канализационного коллектора на 19.06.2020 г. произошло подтопление дюкера у р. Якоть. По данным нарушениям МУП «Талдомсервис» был привлечен к административной ответственности. Министерством ЖКХ проводилась работа по определению состояния объектов водоотведения п. Вербилки в результате чего МУП «Талдомсервис» было поручено подготовить и направить в Министерство план мероприятий по выполнению ремонтных работ и снижению аварийности. По результатам рассмотрения обращений относительно необорудованного хранилища навоза у д. Кузьмино Сергиево-Посадского г.о. прокуратурой Московской области, Минэкологии Московской области и Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству факт нарушения - складирование навоза на открытый грунт был подтвержден. После чего было возбуждено административное дело. Также подтвержден факт попадания отходов животноводства в сеть мелиоративных каналов и через них в р. Корешовка, которая впадает в р. Дубна. Тут следует напомнить, что взятая проба воды у д. Сущево показала наибольшее из всех показаний превышение органическими загрязнениями ХПК - в 9,3 раза от ПДК. Рядом с этой деревней р. Корешовка как раз впадает р. Дубна. Эта территория попадала в зону обширного подтопления. Таким образом, можно обосновано предположить, что отходы животноводства с данного хранилища навоза действительно попадали в р. Дубна. По информации администрации Сергиево-Посадского г.о., после рассмотрения нашего обращения, навоз был вывезен. В случае повторения нарушения с необорудованным хранением отходов животноводства прокуратура Московской области может принять меры по приостановлению деятельности предприятия. Выводы Опираясь на имеющуюся информацию, можно предположить, что загрязнение реки Дубны имело комплексный характер, связанный со смывом в период разлива реки верхнего плодородного грунта с полей, продуктов гниения растений, органических отходов животноводства, агрохимикатов. Коммунальные аварии в Вербилках, связанные с попаданием сточных вод в р. Дубну, также внесли свой «вклад» в ее загрязнение. Однако, опираясь даже на информацию с полученных проб воды, взятых АО «ПТО ГХ», явно не эта авария явилась основным источником загрязнения, т.к. самое большое превышение ПДК по органическому загрязнению было выше по течению п. Вербилки. Тем не менее, в результате совместной работы руководства Талдомского г.о. и Министерства ЖКХ Московской области появилось четкое понимание проблемы изношенных сетей и объектов водоотведения в п. Вербилки. Было заявлено о необходимости приведения их в нормативное состояние, чтобы снизить аварийность и не допускать загрязнения реки в будущем. Подобные экологические происшествия, связанные с подтоплением территорий, в будущем будут только учащаться, т.к. меняется климат. Все мы замечаем глобальное потепление по теплым зимам в центральной части страны и реальной угрозой таяния вечной мерзлоты в Сибири. Поэтому задача всех населенных пунктов, расположенных на берегах рек, следить за состоянием очистных сооружений, инженерных коммуникаций, не допускать размещение отходов, удобрений и т.д. в зоне потенциального затопления. Также наш собственный опыт с выяснением причин загрязнения реки Дубна и в целом, если рассматривать произошедшие экологические катастрофы в стране, в т.ч. связанные с загрязнением водных объектов, выявили проблему недостаточно оперативного реагирования на произошедшее служб, ответственных за экологическое состояние объектов. Большинство надзорных ведомств, в которые мы обращались, делали обследования реки с задержкой, что недопустимо в таких случаях, ведь важно в сжатые сроки определить причины произошедшего и принять необходимые меры для минимизации ущерба. Поэтому стоит отметить положительный опыт нашего города, где смогли оперативно своими силами провести анализ воды в разных локациях, получив первичные объективные данные о характере и масштабах загрязнения, а также в дальнейшем выявить одно из мест возможного загрязнения (стихийное навозохранилище), которое не было определено надзорными ведомствами при обследовании. И этот опыт необходимо в городе развивать, чтобы оперативно и эффективно реагировать на вопросы, связанные с экологией. Я.Н. Викулин, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам