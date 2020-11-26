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Информация станет закрытой Печать
26.11.2020 02:55

Принят законопроект, по которому информация о госзакупках по гособоронзаказу в рамках 44 ФЗ станет полностью закрытой.

25 ноября текущего года на заседании Государственной думы в третьем чтении был принят законопроект №842570-7 "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" (по вопросу планирования закупок по государственному оборонному заказу). Авторами инициативы выступили председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев и член комитета по обороне, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Алексей Хохлов.

Это законодательное предложение было внесено депутатами в Государственную Думу еще в ноябре 2019 года. В течение года тщательно прорабатывались все детали законопроекта, проходили согласовательные мероприятия с Правительством РФ.

В настоящий момент по действующему законодательству исключена процедура закупок только в части вооружения, военной и специальной техники из план-графика закупок (структурированный перечень закупаемых заказчиком работ, товаров и услуг). То есть информация об оставшейся существенной части гособоронзаказа оставалась открытой. Таким образом, сохранялись риски, например, раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и спецобъектов.  Принятый законопроект о госзакупках в рамках 44 ФЗ расширил действие на весь состав и перечень  гособоронзаказа, данная информация становится полностью закрытой и исключенной из план-графика закупок.

Такой подход максимально снизит риск раскрытия информации о государственном оборонном заказе и позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств.

Принятый законопроект "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" вступит в силу с января 2021 года.
  		 
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