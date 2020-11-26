На прошлой неделе коллектив Дубненской городской больницы навестил губернатор. Андрей Воробьев побывал в открытом в начале этого года хирургическом корпусе. Губернатор остался доволен увиденным: условия, в которых работают дубненские специалисты, а главное – в которых теперь получают врачебную помощь наши горожане (и не только они) действительно соответствуют современному уровню медицины.

О таком центре мечтают сотни российских городов. У нас он с недавних пор есть. Но главное – есть врачи. Врачи с большой буквы, преданные своему делу профессионалы, которые изо дня в день помогают своим пациентам справиться с тем или иным недугом. Всех их губернатор поблагодарил за самоотверженный труд, особенно сейчас, в период пандемии. И хоть наш город по-прежнему остается так называемой чистой зоной (всех больных коронавирусом увозят в специализированные больницы соседних городов), а операции, терапевтическая помощь вроде бы как идут в привычном режиме, нагрузка на медиков существенно возросла.

Сказать спасибо коллективу за слаженную работу, за высокий уровень оказания жителям медицинской помощи губернатор смог лично во время визита. Нескольким врачам, в том числе талдомским коллегам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, были вручены государственные и областные награды.

«У меня приятная возможность наградить наших лучших врачей государственными наградами, в соответствии с Указом Президента. В вашем лице я хотел бы поблагодарить всех наших врачей и медсестер, всех, кто вовлечен в организаторский процесс. Я горжусь, что у нас такие врачи», - сказал А.Ю. Воробьев.

Так, Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, Орденом Пирогова награждены сотрудники Талдомской центральной районной больницы: главный врач Игорь Давронов, заведующий терапевтическим отделением Евгений Штырляев, врачи-инфекционисты Павел Стрибук и Татьяна Соловьева.

«Наша больница была переоборудована под инфекционную, 200 коек развернули для больных ковидом, - рассказал Евгений Штырляев. - Весной мы неделями находились в больнице, работали в одной части, через санпропускник уходили в другую - там отдыхали. Общаться с родственниками могли только по телефону. Сейчас продолжаем напряженно трудиться, оказываем необходимую помощь пациентам, которые к нам поступают».

Благодарность губернатора Московской области объявлена коллективу Дубненской городской больницы под руководством главного врача Алексея Осипова, а также заместителю главного врача по поликлиническим вопросам Станиславе Тотевой, заведующему инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Павлу Леонову, главной медицинской сестре Ольге Царевой.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоено заведующей акушерским отделением Светлане Яхиной, заведующей женской консультацией, врачу акушеру-гинекологу Ирине Косабуцкой, заведующему хирургическим отделением Александру Притуле.

Анна Сухая

Фото пресс-службы Правительства МО