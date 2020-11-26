Губернатор Московской области Андрей Воробьев, как мы уже отмечали, побывал в хирургическим корпусе Дубненской городской больницы. Открытый в марте этого года хирургический центр строили с 2008 года. За это время сменилось несколько подрядных организаций, сроки строительства все время откладывались. Усилия, которые город предпринял в последние годы, а также личный контроль за ходом работ со стороны губернатора, наконец позволили ввести этот объект в эксплуатацию. Вместе с главой города Сергеем Куликовым, главным врачом Дубненской городской больницы Алексеем Осиповым и в сопровождении ведущих врачей больницы губернатор Подмосковья прошел по отделениям центра, где побывал и в обычных палатах, и в реанимации, пообщался с персоналом и пациентами, посмотрел современное оснащение, которое позволяет выполнять высокотехнологичные операции. Сегодня в хирургическом центре работают отделения общей хирургии, травматологии и ортопедии, урологии и гинекологии, оперативной онкологии и абдоминальной хирургии, а в ближайшее время будет открыто отделение детской хирургии. «Хирургический корпус имеет давнюю историю, отметил Андрей Воробьев, - сейчас мы видим отличный результат! Очень приятно, что здесь работают профессиональные врачи, мы заходили в палаты, разговаривали с пациентами - все очень довольны. Благодаря медикам мы видим, что госпиталь функционирует на полную мощность по самым разным профилям. Мы не закрыли плановую помощь. И эндоскопия, и общая хирургия, и всё, что связано с травматологией, онкологией – по всем этим направлениям проводятся операции. Здесь ежедневно их делают порядка 30, задействованы все восемь операционных». Заведующий урологическим отделением, врач высшей категории Виктор Викулов обратил внимание на уровень технического оснащения медицинского учреждения: «Мы оснащены полным спектром оборудования, что позволяет делать не только рядовые операции, но и операции, которые относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Люди приезжают к нам не только из Подмосковья, но и других регионов, в том числе Москвы и Тверской области. Медицинская помощь оказывается в рамках ОМС». В операционном блоке установлено высокотехнологичное оборудование, которое позволяет проводить, в том числе, минимально инвазивные операции. Возможность расширения спектра малоинвазивных оперативных вмешательств позволило значительно сократить срок реабилитации больных. Палаты, рассчитанные на одного - четырех пациентов, отвечают современным требованиям: функциональные кровати, душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер. «Мы долго ждали строительство этого корпуса, и, в конце концов, получили то, что хотели. Вместо двух операционных в старом корпусе, имеем восемь. Теперь у нас целый операционный блок, - сказал заведующий хирургической службой Дубненской городской больницы Александр Притула. - Количество коек возросло с 90 до 170, количество операций - от 1,1 тысячи в прошлом году до более 3,5 тысяч в этом. И все это на фоне пандемии. Мы не прекратили плановую помощь». Главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов отметил, что в период пандемии медицинский персонал продолжает оказывать плановую хирургическую помощь пациентам. Это стало возможным благодаря строгому соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности. «Организация работы нашего корпуса такова, что больные находятся в полубоксированных палатах. Соответственно, у нас значительно меньше контакт между пациентами, - сказал Осипов. - Все мероприятия, которые мы дополнительно проводили, позволили не допустить вспышек внутрибольничной инфекции, в связи с этим хирургический корпус ни разу с начала эпидемии не закрывался на карантин». И, наконец, стоит отметить, что сегодня в центре работает более 200 высококвалифицированных сотрудников. Это врачи, средний и младший медицинский персонал. В Дубну за медицинской хирургической помощью в рамках обязательного медицинского страхования обращаются жители со всего Подмосковья, а также Тверской области. Анна Сухая Фото пресс-службы губернатора МО