Музей Дубны стал официальной площадкой для проведения Географического диктанта, который будет проходить 29 ноября.

Это шестая просветительская акция. В прошлом году Диктант прошёл на 5469 площадках во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах. Свои знания по географии проверяли на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже на Международной космической станции. Очно в акции приняли участие около 330 тысяч человек, более 100 тысяч написали Диктант онлайн. Таким образом, общее число участников акции в 2019 году составило около 430 тысяч человек, что в 1,2 раза превысило результат 2018 года.

На данный момент число зарегистрированных площадок уже превысило 5000. Традиционно площадки Диктанта организуют в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах. Среди самых необычных пунктов проведения акции в разные годы — корабль­музей «Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море. Например, в этом году Диктант напишут на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» в городе Певеке и на базе визит­центра Государственного заповедника «Командорский» в селе Никольском Камчатского края.

Согласно положению о диктанте, площадку для его проведения могли организовать любые организации России и зарубежных стран, включая образовательные, научные, общественные организации, российские центры науки и культуры за рубежом и другие. Музей Дубны также подал заявку и стал официальной площадкой (одной из нескольких тысяч в мире) проведения Диктанта.

В настоящее время в музее работает две экспозиции. Первая – «Археология и краеведение», которая освещает историю Дубны с древнейших времен до наших дней. Вторая экспозиция с говорящим названием «История создания крылатых ракет в Дубне», где представлены полноразмерные макеты крылатых ракет и установлены интерактивные стенды, посвящена истории Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова и ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Принять участие в написании Диктанта может любой желающий. Для этого он должен пройти регистрацию на сайте dictant.rgo.ru. В разделе «География диктанта» необходимо выбрать площадку и нажать на ссылку «Перейти на страницу площадки». Каждый участник получит свидетельства от организаторов площадки. Они будут выдаваться в электронном виде в течение двух недель после мероприятия.

Ольга Шарова

Фото из архива