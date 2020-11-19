12 ноября в Доме ученых состоялась церемония вступления в должность нового главы города Сергея Куликова. В присутствии депутатов Городского совета депутатов, руководителей крупнейших городских предприятий и структур, а также депутатов Московской областной думы Сергей Александрович произнес присягу. «Вступая в должность главы городского округа Дубна, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав города Дубны, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, чтить славные традиции города Дубны, верно служить его горожанам». Служить городу и людям – такой посыл был в каждом из напутственных пожеланий, наставлений, прозвучавших на торжественной церемонии инаугурации в адрес нового главы. Поддержку новому главе выразили сразу три депутата Московской областной думы – А.В. Орлов, М.В. Шевченко и Д.Х. Кононенко. Они высказали уверенность, что новый руководитель города продолжит поступательное движение Дубны по всем направлениям, будет чутко реагировать на все запросы жителей. А запросы и потребности горожан, отметили депутаты, Сергею Александровичу Куликову хорошо известны, поскольку несколько лет он являлся депутатом Городского совета депутатов. Они пожелали надежной и верной команды соратников, чтобы, применяя знания и опыт, удалось справиться с поставленными задачами, а Дубна во всех рейтингах занимала исключительно лидирующие позиции. Почетный гражданин Московской области, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, председатель совета директоров предприятий научно-технического комплекса Дубны Владимир Николаевич Трусов от лица директоров градообразующих предприятий выразил искренние поздравления со вступлением нового главы в должность: «Это важная и серьезная работа – быть главой нашей Дубны. Весь совет директоров желает вам успехов в этом непростом деле, а мы всегда будем с вами. Ведь когда-то не даром глава города Валерий Эдуардович Прох и академик Владимир Георгиевич Кадышевский образовали совет директоров. Пусть этот инструмент всегда будет для вас опорой». Вручая Сергею Александровичу символический подарок - сборник пословиц народов Дагестана, Владимир Николаевич произнес еще одну очень мудрую мысль: «Главное - не ругайте прошлое, а стройте будущее, потому что, как говорят в Дагестане, в того, кто в прошлое выстрелит из пистолета, будущее выстрелит из пушки». И пожелал идти только вперед, не останавливаясь и не оглядываясь назад. Чуть позже глава в своем ответном слове еще вспомнит об этой мысли мудрого народа и пообещает уверенно смотреть вперед – на развитие города. Первый вице-директор ОИЯИ, доктор физико-математических наук, академик РАН Григорий Владимирович Трубников выразил поздравления своему коллеге от лица многонационального коллектива Института и лично от директора академика В.А. Матвеева: «Позвольте поздравить вас с доверием, которое вам оказали наши горожане, градообразующие предприятия, депутаты Городского совета депутатов и, конечно же, губернатор А.Ю. Воробьев. Мы желаем на этом непростом, но крайне интересном посту, крепкого здоровья и светлых помыслов. Чтобы вы создали крепкую работоспособную боевую команду, которая будет эффективно и незаметно для наших взоров решать тактические проблемы и не потеряет концентрацию над проблемами стратегическими. Город наш действительно уникальный, поэтому быть его главой - это и ноша, и тяжелый вызов, и прекрасное счастье в жизни быть причастным к его развитию. Дубна действительно находится в авангарде не только нашего региона, но и всей России, здесь совершенно уникальное место, уникальные люди, уникальные предприятия – наука, технологии, бизнес… Мы всем пример. Институт, который и в сложных ситуациях был поддержкой, и успехи города всегда разделял, заверяет вас: мы всегда рядом. Мы вместе будем преодолевать проблемы и вместе радоваться нашим успехам и победам». Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич обратился не только к главе, но и всем, кому предстоит трудиться в команде с С.А. Куликовым, а также его семье: «Каждый на своем поприще совершает данное Богом послушание. Вы получили послушание возглавлять корабль нашего наукограда. Это послушание, которое в своем потенциале имеет награду. Эту награду вы будете чувствовать каждый день независимо от свершений в том случае, если ваше послушание будет проходить на фундаменте служения. Я знаю вас определенное время и хочу засвидетельствовать, что данный фундамент – желание верно служить народу Дубны, как было сказано в конце произнесенной вами клятвы, у вас есть. Я желаю помощи Божией и чтобы этот потенциал у вас проявился в такой мере, чтобы свое служение вы смогли исполнить до конца. А помимо терпения хочу пожелать умножения любви в вашем добром сердце. Эту любовь, чтобы вы питали из семьи, потому что именно семье придется немало потрудиться. И чтобы ваше служение было соразмерно словам, которые написаны в Евангелие: «Блажен тот, кто душу положит за други своя». Это не о войнах. Это о тех, кто служит вопреки всему на благо тех людей, которых сегодня Господь вручил вам в руки». Протоиререй Павел Мурзич вручил главе Евангелие, и добавил, что в нем новый глава сможет найти ответы на все фундаментальные и жизненные вопросы. Ответное слово С.А. Куликова было кратким и вместе с тем емким: «Огромная честь стать главой нашего наукограда. Я осознаю всю величину и степень ответственности, которую возлагает на меня должность, и буду прикладывать максимум усилий, чтобы город развивался, а власть и городская команда была чуткой к запросам жителей. Мы должны смотреть назад, но для того, чтобы брать лучшее из того, что применялось в практике города для его развития». Сергей Александрович выразил благодарность всем, кто поверил в его силы и поддержал в назначении на должность, и заверил, что сделает все, чтобы Дубна уверенно стремилась вперед в развитии и была как никогда комфортной для наших горожан. Анна Сухая Фото Егора Ступина