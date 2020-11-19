Глава города Сергей Куликов вместе с представителями партии «Единая Россия» побывал на днях в детском отделении Дубненской городской больницы, где посетил «Добрую комнату» и передал наборы для творчества для маленьких пациентов.

Принимая из рук гостей книги, раскраски, фломастеры, кубики, конструкторы заведующая отделением Любовь Александровна Чурюкина отметила, что такие подарки очень нужны для ребятишек, ведь выздоровление идет куда быстрее, когда дети заняты творчеством, игрой – одним словом, получают добрые эмоции.

Сергей Куликов напомнил, что «Добрая комната» - благотворительный проект партии «Единая Россия». Его инициатором является депутат Мособлдумы Линара Самединова. В нашем городе детскую игровую комнату открыли ещё в конце прошлого года, после того как в здании завершился ремонт. Благотворители приобрели игрушки, мебель, а символ «Доброй комнаты» - всеми любимого медвежонка Умку - создал директор ДЮСШ «Вдохновение» известный в городе художник Александр Пасько.

«Мы постоянно находимся на связи с заведующей педиатрическим отделением и регулярно наблюдаем за состоянием мебели, игрушек в «Доброй комнате», периодически привозим подарки. В первую очередь раскраски и фломастеры - тот расходный материал, который требуется регулярно», - рассказал и.п. секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов.

В «Добрую комнату» за время ее существования передавали подарки и обычные жители Дубны, а также предприниматели, а это особенно приятно, что горожане не остаются равнодушными к таким, казалось бы несложным, но очень важным инициативам.

Ольга Шарова