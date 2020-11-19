В конце шестидесятых – начале семидесятых годов в стране было намечено строительство большого количества крупных промышленных животноводческих комплексов по производству мяса, молока, яиц. В хозяйствах реконструировались и механизировались животноводческие фермы, начали создаваться специализированные хозяйства по кормопроизводству.

Индустриализация животноводства потребовала от органов профтехобразования новых подготовленных квалифицированных кадров по обслуживанию сложных машин и агрегатов в хозяйствах Нечерноземной зоны РСФСР.

Чтобы решить эту ответственную задачу, в городе Дубна Московской области было построено среднее сельское профессиональное училище №5 (СПТУ №5) по подготовке квалифицированных кадров по профессии «слесарь по монтажу, эксплуатации и ремонту машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов с изучением холодильных установок».

Наше СПТУ «5 было единственным в Московской области, которое стало готовить механизаторов-животноводов для хозяйств региона. Прием на эту профессию был большим и составлял 120 человек (четыре группы) в год. Усилиями руководства, преподавателей и мастеров производственного обучения была проведена большая работа по созданию учебно-материальной базы.

Я преподавала две учебные дисциплины: в группах первого курса «Устройство машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов», в группах второго и третьего курсов – «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов».

Для организации учебно-воспитательного процесса по указанным дисциплинам был создан учебный кабинет, оснащенный техническими средствами обучения (ТСО). Управление всеми техническими средствами обучения было выведено на рабочий стол преподавателя.

Для организации и проведения лабораторно-практических занятий была создана лаборатория с набором необходимого количества машин и оборудования, применяемых для комплексной механизации животноводческих ферм и комплексов, в соответствии с требованиями учебных планов и программ.

Все машины и фрагменты оборудования – доильная установка «Молокопровод-100», навозоуборочный транспортер ТСН-35, стационарный кормораздатчик ТВК-80А, мобильный кормораздатчик КТУ-10, две холодильные установки, машины для первичной обработки молока (очиститель-охладитель, пастеризаторы, сепараторы, центрифуги), определения жирности молока, автопоилки установлены с электроприводом. Это дало возможность преподавателю, объясняя устройство машин. Демонстрировать их в работе.

Учебный процесс был обеспечен учебными планами и программами, перспективно-тематическими планами уроков, необходимыми учебно-методическими пособиями, которые способствовали повышению качества подготовки квалифицированных рабочих кадров для животноводства.

На первом курсе учебы выявляются способности и интересы учащихся, создается работоспособный коллектив и актив, формируется комфортная среда для каждого учащегося. На втором и третьем курсах учащимся оказывается помощь в осознании значимости выбранной профессии, воспитании активной жизненной позиции.

В ходе проведения учебных занятий использовались различные формы и методы повышения качества подготовки: метод проблемного обучения, использования опорных конспектов, карточек-заданий, конференции и др. Большим стимулом к повышению качества подготовки являлись конкурсы профессионального мастерства, организация и работа кружков технического творчества.

При организации педагогической деятельности я ориентировалась не только на подготовку конкретной профессии, но и на готовность к освоению новых знаний, которые обеспечивают профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников СПТУ, которым всю их профессиональную жизнь придется учиться вновь и вновь, приспосабливаться к новой технике и технологии, к новым формам организации социально-экономической жизни.

В своей работе преподавателя я руководствовалась мудростью крылатого афоризма о том, что учащийся – не сосуд, который надо наполнить, а факел, который нужно зажечь.

И надо заметить, что учащиеся, придя в училище, испытывают больший интерес к изучению специальных дисциплин, нежели общеобразовательных. Каждое учебное занятие по устройству машин несет новизну и вызывает повышенный интерес к изучаемому предмету.

С благодарностью вспоминаю о той помощи, которую нам оказало Мичуринское среднее профтехучилище Ленинградской области в методическом обеспечении оборудования, лабораторий и кабинетов на базе этого учебного заведения. Впоследствии здесь было проведено Всероссийское совещание директоров учебных заведений с участием в его работе заместителя председателя Госпрофобра РСФСР Агибалова Владимира Григорьевича…

Валентина Ивановна Катаева,

преподаватель спецдисциплин