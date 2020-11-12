Ситуация с коронавирусом в Московской области по-прежнему остается тяжелой. Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев своим постановлением усилил режим временных ограничений в регионе.

Так, по 29 ноября граждане в возрасте старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции — не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома. Ранее эта мера носила рекомендательный характер. Социальные карты этих категорий граждан будут заблокированы. Временные ограничения предусматривают возможность выходить на прогулки, посещать магазины, аптеки, поликлиники.

Введены ограничения и для студентов: с 16 ноября студенты подмосковных колледжей и вузов переходят на обучение в дистанционном формате. Эти меры, по словам губернатора, позволят обеспечить дополнительную безопасность. С 16 по 29 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

В связи с нехваткой мест в лечебных учреждениях в регионе разворачиваются новые койки для больных коронавирусной инфекцией. В ближайшее время будут открыты стационары на территории международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске и Раменском городском округе. В Талдомской ЦРБ, работающей на прием больных с коронавирусной инфекцией в том числе и из Дубны, практически нет свободных мест. В инфекционном отделении при ёмкости в 197 коек заполнены 187. Ситуация осложняется тем, что болеют медики, в том числе ковидом. На больничном в Талдомской ЦРБ 26 человек.

Ольга Шарова