На прошлой неделе состоялся смотр коммунальной техники, которая задействована в уборке улиц нашего города. Зима не за горами, так что глава Дубны решил лично осмотреть парк спецмашин, а также пообщаться с представителями подрядных компаний, дабы четко понимать с каким арсеналом техники город подходит к наиболее напряженному в плане обслуживания городских дорог сезону. Всего было представлено около трех десятков единиц техники – это комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы с навесным оборудованием и роторного типа, бульдозеры, краны, погрузчики, пескоразбрызгиватели, а также уборочный инвентарь. В ходе проверки профильные службы отчитались перед С.А. Куликовым, а также сотрудниками управления ЖКХ администрации о готовности к зиме. По их словам, вся техника исправна и пригодна для эксплуатации. В свою очередь перед управлением ЖКХ и руководителями подрядных компаний глава города поставил задачу своевременно производить уборку города, не допускать обледенения дорог и тротуаров, тем более что, как подчеркнул глава, противогололёдные средства заготовлены на зимний период в достаточном объёме. «Обращаю внимание всех служб города - «Шёл. Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся — гипс!» - как в известном фильме - это не наша история! Безопасность жителей - превыше всего! Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы не допустить аварийных ситуаций на дорогах. Поэтому уборка города зимой будет на особом контроле», - отметил Сергей Куликов. По результатам смотра, оценивая арсенал и качество техники, специалисты признали готовность коммунального автопарка к работе в осенне-зимний период. Всего же, как было отмечено, на дорогах города этой зимой будут работать более 70 единиц техники. А несколькими днями ранее парк дорожной спецтехники проверили в ОЭЗ «Дубна». Там генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» Антон Афанасьев вместе со специалистами отдела эксплуатации управляющей компании проверил готовность дорожной техники к зиме – ни одна из машин не подвела. В ОЭЗ «Дубна» - современный парк дорожной спецтехники. Это коммунальные дорожные машины, экскаватор-погрузчик, тракторы, а также навесное оборудование к технике для уборки снега. Собственного парка управляющей компании хватает не только на выполнение запланированных работ в особой экономической зоне, но и для помощи городу. Дважды в год в ходе субботников специалисты транспортной группы управляющей компании используют спецтехнику для уборки как площадок ОЭЗ, так и прилегающей к ней территории, а также дороги вдоль Волги. Кроме того, несмотря на то, что дорога по улице Программистов, 4 недавно была передана в собственность города, управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» продолжает поддерживать ее в надлежащем состоянии до проведения конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять эти работы. В ходе проверки спецтехники Антон Афанасьев лично осмотрел все машины и оборудование, обсудил со специалистами вопрос эффективного расходования средств на их содержание, поинтересовался у водителей, как организованы их рабочее время и быт. - С расширением улично-дорожной сети ОЭЗ и города все более актуальным становится вопрос качественного ее содержания, подготовки техники к холодному времени года, - отметил Антон Афанасьев. - От этого во многом зависит оптимальное функционирование транспортно-дорожного комплекса в целом. А нами за 15 лет существования ОЭЗ построены и содержатся более 10 километров дорог. После сегодняшней проверки можно не сомневаться, что к зимнему периоду отлично подготовлена не только спецтехника, но самое главное люди – специалисты транспортной группы нашей управляющей компании. Светлана Жукова, Анна Сухая Фото Светланы Жуковой и пресс-службы администрации города