Не так давно в сквере Ветеранов в левобережной части города состоялось торжественное открытие информационного стенда памяти нашего выдающегося земляка – военачальника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Терентьева Гурия Никитича. 7 сентября 1945 года генерал-лейтенант Г.Н.Терентьев командованием 53-й армии был представлен к высшей воинской награде - присвоению звания Героя Советского Союза. О героических подвигах нашего земляка – паренька из Иваньково, мы не раз рассказывали на страницах нашей газеты. Сегодня, с открытием информационного памятного стенда, есть еще один повод вспомнить о герое, а заодно поговорить о том, как в недалеком будущем может преобразиться сквер Ветеранов. От идеи до ее реализации - Идея увековечить память о герое генерале Терентьеве появилась в городе давно, - рассказывает директор школы №1 им. А.Я. Березняка и депутат Городского совета депутатов Александр Иванович Руденко. – Мы все знаем, каким выдающимся военачальником был наш земляк, поэтому, повторюсь, инициативы увековечить его память в Дубне исходили от нескольких групп – представителей общественности, депутатов, членов Городского совета ветеранов. Нам удалось объединить наши стремления и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открыть в сквере Ветеранов стенд, посвященный Г.Н. Терентьеву. И сейчас мы уже все прекрасно понимаем, что это событие стало началом преобразования всего сквера. Воплотить идею установки памятного стенда в жизнь городской администрации, ветеранам, представителям общественности и депутатам удалось благодаря помощи дубненского предприятия ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка при поддержке Союза машиностроителей России. Именно МКБ взяло на себя весомую долю подготовительных работ, которые были проведены в сквере, и, собственно, изготовление и установку самого информационного стенда. - Предприятие ГосМКБ «Радуга» откликнулось на просьбу депутатского корпуса и активно включилось в работу, - рассказал заместитель генерального директора –главный инженер АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Анатолий Петрович Утриванов. – В сквере были проведены несколько субботников, на которых трудились ветераны, депутаты, сотрудники предприятия «Городское благоустройство», просто неравнодушные горожане, а также около двух десятков сотрудников ГосМКБ «Радуга». Необходимо было вырубить сухостой, очистить сквер от поросли. Так что наши рабочие руки и техника очень пригодились. Все финансовые затраты по изготовлению информационного стенда ГосМКБ «Радуга» также взяло на себя. Утвержденный проект оперативно передали специализированной компании «Визиком-Арт», которая изготовила стенд, после чего служба Главного инженера МКБ занялась его непосредственной установкой. Торжественное открытие На торжественном открытии памятного стенда все было настроено на патриотический лад. Школьники, кадеты, ветераны, просто жители, которые хоть и не знали заранее о грядущем событии, но не смогли пройти мимо сквера, когда услышали звуки волнующих мелодий и наполненные благодарностью и уважением слова, звучавшие в адрес не только генерала Гурия Никитича Терентьева, но и всех наших земляков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии помимо школьников, ветеранов, городских активистов приняли участие глава Дубны Сергей Куликов, депутаты Городского совета депутатов, представители ГосМКБ «Радуга» и школы №1. Почётным гостем стала племянница героя, которая, невзирая на свой уже вполне почтенный возраст, пришла отдать дань памяти своему выдающемуся родственнику. По поручению генерального директора ГосМКБ «Радуга» В.Н. Трусова на торжественном открытии памятного стенда перед участниками выступил председатель первичной профсоюзной организации предприятия М.Н. Щербаков. Он отметил, что это событие стало еще одной яркой страницей в летописи Великой Отечественной войны, в жизни тех жителей нашего города, которые участвовали в боях, которые трудились в тылу. И выразил уверенность, что в истории каждой дубненской семьи есть такая памятная страница, ведь каждая семья в те годы провожала кого-то из близких на фронт, а те, кто остался, трудились не покладая рук на заводе. Максим Николаевич поблагодарил ветеранскую организацию города за то, что ее члены – уважаемые ветераны, ведут активную работу по сохранению памяти о войне. Сотрудники библиотеки Левобережья и городского музея подготовили интересную программу, так что участники митинга смогли прослушать рассказ дубненского краеведа Леонида Четверикова о жизни, военной службе и наградах генерал-лейтенанта Терентьева. Глава городского округа Дубна С.А. Куликов, говоря о сохранении памяти и уважительном отношении к истории нашего города, его выдающихся жителей, отметил: «Эстафета памяти не должна прерываться. Именно поэтому появляются и будут появляться новые общественные инициативы, направленные на сохранение памяти о наших героях». Каким будет сквер Сергей Александрович также принял участие в обсуждении предстоящего благоустройства сквера Ветеранов, которое в этот же день состоялось в библиотеке. Четко выработанного проекта обустройства сквера пока еще нет, но есть твердое убеждение, что сквер Ветеранов должен стать одним из тех памятных мест в городе, которые будут напоминать жителям о трагических событиях военных лет и о наших земляках, внесших свой вклад в приближение Победы. Так, например, по задумке дубненского мозайчиста Михаила Полякова, у каждого входа в сквер должны располагаться портреты дубненцев - героев Великой Отечественной войны. Фонтан в центре сквера автор предложил украсить абстракцией в красно-золотых цветах – цветах Победы. Каким образом будет реализована эта идея в сквере Ветеранов, пока не ясно, но архитекторам, общественным деятелям и творческим горожанам есть над чем поразмышлять и, быть может, выступить с новой инициативой. Кстати, по замыслу участников встречи, в интернет-пространстве будет создана площадка для обсуждения вариантов благоустройства сквера, чтобы идеи жителей не остались без внимания и по возможности были реализованы. Анна Сухая Фото Елены Прудниковой и пресс-службы администрации Дубны