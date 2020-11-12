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Согреем детские сердца любовью Печать
12.11.2020 08:10

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, в храме Рождества Иоанна Предтечи после Божественной литургии открылась благотворительная ярмарка рукотворных работ и фотовыставка под общим названием «Согреем детские сердца» и проходила она до 8 ноября.

На ярмарке можно было приобрести понравившиеся изделия ручной работы. Стоимость определял каждый сам – был установлен ящичек для денег. Собранные средства пойдут на помощь детям из малоимущих семей и детям-инвалидам дубненских приходов. Кстати, некоторые изделия выполнены ребятами из семей, где шесть, семь и восемь детей.

Фотовыставка объединила прекрасные работы Марины Ивановой, Алины Славиной, Ирины Васильевой и Марины Рукавичко.

Организатором доброго дела выступил отдел социального служения Дубненско-Талдомского благочиния, которым руководит священник Аркадий Терехин. Выставка-ярмарка устроена в рамках ежегодной общеепархиальной благотворительной акции «Согреем детские сердца», Она проводится по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 2005 года и охватывает все социальные учреждения Подмосковья.

А 5 ноября в ходе епархиальной акции «Согреем детские сердца любовью» приходы храмов

г. Дубны провели благотворительную акцию, цель которой – доставить радость детям из кризисных семей и детям, находящимся на лечении в стационаре детского отделения Дубненской городской больницы.

Для семей закупили кондитерские наборы и православные книги «О видимом и невидимом» Бориса Ганаго и «Где живет радость» Светланы Лободиной. Совместно с сотрудниками городской социальной службы их доставили по адресам. В ходе акции было охвачено около 35 семей, среди которых многодетные, малообеспеченные и семьи с детьми с особенностями в развитии.

Для каждого ребенка, находящегося в стационаре детского отделения Дубненской городской больницы, в дар были переданы книги «Истории из детства святых» Ксении Соботович и Анны Галковской.

Светлана Козлова, по информации социального отдела благочиния

Фото автора и из архива
  		 
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