30 октября в Дубне, у Поклонного креста, установленного возле паромной переправы, прошло заупокойное богослужение о жертвах политических репрессий. Панихиду совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении духовенства благочиния. Помолиться об упокоении душ погибших в годы террора пришли прихожане дубненских храмов, представители Совета ветеранов и Дубненской ассоциации жертв политических репрессий.

Как заметила почетный гражданин Дубны Елена Александровна Игнатенко, «мы сегодня душой прикоснулись к молитвенной памяти безвинно убиенных и пострадавших в годы политических репрессий».

По официальным данным 22 тысячи человек погибли при строительстве канала имени Москвы. Поклонный крест на въезде в Дубну установили в память о строителях канала 3 сентября 2019 года.

В своей речи перед панихидой благочинный сказал: «В День памяти жертв политических репрессий я очень хочу, чтобы здесь, возле нашего замечательного, чудом воздвигнутого Поклонного креста в память о всех почивших во время строительства канала имени Москвы, мы в своем сердце не разделяли их на палачей и пострадавших, потому что в молитве нуждаются все: и падший грешник, и праведник».

Он подчеркнул, «то, что мы собрались здесь, есть прямое свидетельство, что наше общество не болеет амнезией и не пытается стереть горькие периоды из истории страны, предав их забвению».

Отец Павел призвал собравшихся воспитывать детей и внуков на фундаментальных основах христианства, сея семена христианской нравственности в их сердцах, чтобы никогда не повторилась подобная трагедия.

Также он поблагодарил Юрия Петровича Палкина и его соработников, чьими трудами воздвигнут Поклонный крест. И выразил надежду, что у молодоженов сложится добрая традиция прибывать к этому святому месту в день бракосочетания, чтобы поклониться Кресту. Ведь Крест – это символ радости, символ Воскресения Христова.

Светлана КОЗЛОВА