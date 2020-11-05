Медицинские сотрудники Талдомской ЦРБ продолжают проверять дубненцев на Covid-19. Так, бригада медработников Талдомской ЦРБ на базе передвижного комплекса «Мобильная поликлиника» неоднократно выезжала в наш город с целью проведения бесплатной вакцинации от ГРИППа, пневмококовой инфекции, экспресс тестирования на Covid-19, ИФА-диагностики. Таких выездов только за октябрь было несколько.

Специализированная бригада проводила вакцинацию, а также тестирование сотрудников Межрайонной ИФНС России № 12 по Московской области, коллектив школы №1, сотрудников торгового центра БУМ.

«В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки коллектив медработников Талдомской ЦРБ готов помогать всем обратившимся организациям соседних муниципалитетов с целью диагностики на Соvid-19, а также профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа. «Мобильная поликлиника» позволяет оперативно выезжать по обращениям различных организаций и учреждений Дубны. К сожалению, пандемия Covid-19 совпала с целым рядом сезонных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ, пневмония. Такая ситуация очень опасна, мы принимаем все возможные меры, чтобы вовремя выявить вирус и начать лечение пациента или же провести вакцинацию. Благодарные дубненцы назвали нашу миссию «Талдомский десант медицинской помощи». А мы, медики талдомской больницы, просто добросовестно и методично выполняем свой долг», - отметил главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.

Подготовила Анна Французова

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