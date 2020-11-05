«Как сберечь зрение?», «Вредны ли гаджеты для детей?», «Каково влияние на зрение синего излучения?» - на эти и многие другие вопросы наших читателей отвечает главный врач клиники «Глазная хирургия» в Дубне Евгений Викторович Матвеев. - Евгений Викторович, клиника «Глазная хирургия» работает в Дубне уже 4 года. С какими проблемами к вам чаще всего обращаются жители? - В основном пациенты страдают от воспалительных заболеваний глаз, мелких травматических повреждений, конъюнктивитов, кератитов и т.п. У каждого из нас хоть раз в жизни наблюдалось повышенное слезоотделение или сухость глаз – мы выясняем причину и лечим. Многие обращаются с возрастными заболеваниями – пресбиопией, катарактой, глаукомой. Операции в клинике проводятся постоянно, самая частая - по поводу замены хрусталика при катаракте. - Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы по офтальмологии, которые интересны жителям. Первый вопрос связан со здоровьем детей: влияет ли на их зрение частое пользование гаджетами – телефонами, смартфонами и т д.? - Безусловно, длительная работа за компьютером вызывает определенные негативные симптомы. Это сухость, покраснение, ощущение песка в глазах. В последние годы офтальмологи наблюдают снижение зрения у детей дошкольного и школьного возраста. Одна из основных причин этого - гаджеты. Стоит заметить, что причина кроется не только в них. Зрение портится чаще из-за слабости аккомодации - у каждого конкретного человека, сила аккомодации разная. Чем мельче экран, с которым мы работаем, тем больше нагрузка на мышцы глаза, и если есть слабость мышечного аппарата, то зрение слабеет быстрее. Во время такой работы человек также редко моргает, развивается сухость глаз, появляется зрительный дискомфорт. - А как же «синее излучение» от монитора? - На современных смартфонах и экранах мониторов появилась функция блю-блок, что улучшает и облегчает зрительное восприятие. В очках тоже можно использовать специальное покрытие блю-блок, мы это рекомендуем людям, которые проводят за экраном 4 - 6 или 8 часов в день...Такие очки мы изготавливаем в оптике, которая работает в нашей клинике. - Как предотвратить сухость и усталость глаз при работе с компьютером? - Соблюдайте правило 20/20. Через 20 минут работы хотя бы 20 секунд разглядывайте предметы, находящиеся вдали или делайте зрительную гимнастику. Используйте правильно подобранные очки. Это важное правило! В нашей клинике при подборе очков мы обязательно проводим полную проверку зрения. Некоторые заболевания требуют специфической коррекции, а сделать ее без осмотра невозможно. При сухости глаз используйте увлажняющие капли длительного действия. Экран монитора должен быть примерно на 15 см ниже уровня глаз, поэтому отрегулируйте высоту стула. Избегайте появления на мониторе бликов – например, уменьшите в комнате освещение, но осветите пространство перед компьютером теплым светом. - Провоцирует ли длительное пользование гаджетами развитие детской близорукости? - Причины возникновения близорукости до сих пор до конца не понятны. Считается, что основные провоцирующие факторы — наследственность, врожденно слабая аккомодация и плохая экология. «Зависание в телефоне» опасно, прежде всего, для развития нервной системы ребенка. На зрение будет плохо влиять любое длительное напряжение глаз. - А что касается взрослых: правда ли, что на улице нужно всегда носить солнцезащитные очки? - Это так. Ультрафиолет почти не блокируется облаками, особенно опасен он для жителей высокогорных районов. Особенно внимательно следует быть людям с зеленым или голубым цветом радужной оболочки – у них под воздействием УФ излучения чаще диагностируются онкологические заболевания глаз. Для солнцезащитных очков лучше использовать линзы с маркировкой UV 400 и эффектом поляризации. Обязательно нужно носить очки после удаления катаракты Еще важный момент. Лучше находиться на улице совсем без очков, чем в очках без защиты от ульрафиолета. В обычных очках зрачок будет оставаться широким – не происходит его рефлекторного сужения. В результате, порция излучения, которую получит ваш глаз, увеличится. - Существует утверждение, что морковь и черника способствуют улучшению зрения… - Это действительно так. Витамины, антоцианы черники и лютеин могут помочь длительно работающим за экраном людям, это доказанный факт, у них продлевается зрительная работоспособность. Мы даже назначаем препараты с этими элементами, потому как в организме у нас они не вырабатываются и поэтому их надо принимать в качестве пищевой добавки. - Какие дадите советы, чтобы сохранить полноценное зрение? - Во-первых, избавляйтесь от вредных привычек. Во-вторых, давайте глазам отдыхать. Соблюдайте режим работы и отдыха, особенно если ваша деятельность связана с компьютером. В-третьих, вовремя обращайтесь к врачу. Кроме того, носите на улице очки, защищающие от УФ излучения; полноценно питайтесь, занимайтесь спортом; не читайте в автобусе, машине, электричке; делайте гимнастику для глаз, следите за кровяным давлением; обязательно пользуйтесь очками, если врач их вам прописал. И будьте здоровы! Беседовала Ольга Шарова Подробная информация о клинике на сайте http://glazdok.ru/