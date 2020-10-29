Врип главы г.о. Дубна Сергей Куликов принял участие в ВКС, которое еженедельно проводит губернатор Андрей Воробьёв с членами правительства и главами муниципалитетов. Одной из ключевых тем стала ситуация с COVID-19 в Подмосковье.

«К сожалению, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье растёт с каждым днём. Дубна не стала исключением, поэтому мы все максимально вовлечены в борьбу с пандемией коронавируса и оказываем всестороннюю поддержку нашим врачам. В случае необходимости в городе будут развернуты 120 специализированных коек для инфекционных больных, 40 из которых оснащены подачей кислорода. Помочь остановить коронавирус и снизить нагрузку на врачей – главная задача, которая сегодня стоит перед каждым из нас. Именно поэтому масочный режим сегодня — жизненно необходимая мера. И даже, если вам кажется, что угрозы нет и болезнь где-то далеко, не пренебрегайте советам врачей, носите маски и перчатки.

Именно так мы сможем оставить распространение этой коварной и опасной болезни!», - отметил Сергей Куликов.