20 октября не стало Виктора Захаровича Червякова…Легенда дубненского спорта, выдающийся работник физической культуры города, ветеран ГосМКБ «Радуга» ушел скоропостижно. Ему было всего 79 лет… Виктор Захарович родился в Подмосковье, в деревне Малое Гридино Егорьевского района. После школы поступил в Шатурское ремесленное училище, где обучался по специальности «токарь по металлу». Уже тогда, во время учебы, проявил себя в различных видах спорта и стал чемпионом училища по лыжным гонкам. После двух лет работы токарем на заводе в Запрудне, куда попал по распределению, ушел на службу в ряды Советской армии в Прикарпатье, в специализированные войска ГРУ. На счету Виктора Захаровича тридцать один прыжок с парашютом. Как раз с прыжками была связана история, которую не без юмора рассказывал Виктор Захарович в кругу семьи. Хотя каждый, кто хоть немного связан с авиацией, спортом и парашютной дисциплиной согласится, что тот армейский случай мог закончиться трагедией. Однажды при массовой выброске десанта к нему в стропы врезался другой парашютист. Стропы двух парашютов запутались, и оба парня стали стремительно приближаться к земле. Виктор Захарович вспоминал, что мгновенно оценив катастрофу для обоих, быстро достал стропный нож и успел перерезать свои стропы, отделиться. Земля приближалась с огромной скоростью, счет без преувеличения шел на доли секунд… Повезло, что высоты все-таки хватило для раскрытия запасного парашюта. Сослуживец тогда тоже остался жив только благодаря молниеносной реакции и четким действиям Виктора Захаровича. Вспоминая, он говорил, что изначально ошибка была в том, что выпускающий поставил их в очередь на отделение от самолета, не учтя при этом вес ребят. С более тяжелым нежели у Виктора Захаровича весом боец в воздухе попросту догнал его, из-за чего и произошло это ЧП. Рассказывая эту историю своим детям и внукам, он прищуривался и, подсмеиваясь, говорил: «Приземлился я, значит, снял шлем, а все волосы в нём и остались! Вот поэтому и не хватает сейчас шевелюры»… В 1963 году после прохождения срочной службы Виктор Захарович переехал в Дубну и устроился работать в ЦЭМ ОИЯИ. А параллельно поступил в Институт физкультуры в п. Малаховка на заочное отделение и в 1969 году его успешно окончил. Вся дальнейшая жизнь Виктора Захаровича была неразрывно связана со спортом, а начался его путь как тренера, организатора в области физической культуры и спорта с работы в профтехучилище №49 (позже СПТУ №5, СПТУ-95, а ныне МОАТТ «Дубна») в качестве руководителя физического воспитания. Это были годы, наполненные яркой, динамичной, хоть и не без трудностей жизнью! Училище неоднократно занимало первое место в Московской области по спорту и трижды награждалось переходящим Красным знаменем за лучшую постановку физкультурно-массовой работы в Московской области. Важный этап профессиональной деятельности начался в 1975 году, когда Виктор Захарович пришел в ГосМКБ «Радуга» методистом по физической культуре. С тех пор – ровно 45 лет - он бессменно избирался председателем коллектива физкультуры, несмотря на то, что официально работал на предприятии до 1993 года. Его вклад в развитие физкультуры и спорта на предприятии огромен: давно стали традиционными спартакиады между подразделениями ГосМКБ «Радуга», в городской спартакиаде коллектив всегда в борьбе за лидерские позиции. Именно Виктор Захарович стал инициатором проведения эстафеты памяти А.Я.Березняка, которая стартовала в 1980 году, и сверхмарафонского легкоатлетического пробега, который впервые прошел в 1971 году и был посвящен 20-­летию ГосМКБ «Радуга», а также других спортивных мероприятий, ставших общегородскими. Позднее он организовал лыжный марафон «Московское море» в честь погибших на Памире дубненских альпинистов и триатлон в Дубне. В этот же период, с 1981 по 1992 год руководство предприятия поручает Виктору Захаровичу возглавить и оборудовать испытательную базу на побережье Чёрного моря вблизи в Феодосии. Но не просто обустроить, но и учесть возможность работы и одновременного отдыха сотрудников предприятия в летний период. Отдых на этой базе сотрудники и члены их семей до сих пор вспоминают с огромными словами благодарности. За время работы Виктора Захаровича в МКБ «Радуга» в коллективе было подготовлено 12 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта, 12 перворазрядников, множество призеров всесоюзных и республиканских соревнований по многоборью. Двое его воспитанников стали чемпионами мира по зимнему полиатлону. В 1993 году Виктор Захарович возглавил созданную в городе спортивную школу «Полиатлон», став ее директором, причем уже в 1995 году воспитанники этой школы стали обладателями Кубка мира по полиатлону. С 1992 года Виктор Захарович являлся членом Международного союза и Федерации России по полиатлону, председателем коллегии судей, а с 2014 года - членом экспертного совета Минспорта РФ и Московской области по внедрению комплекса ГТО. С 2001 по 2008 годы Виктор Захарович перешел на основную работу в ГосМКБ «Радуга» в должности инженера отдела ГОиЧС, а с 2008 года работал в ДС «Радуга» старшим методистом по адаптированной физической культуре в клубе спортсменов инвалидов «Развитие». Там же, во Дворце спорта «Радуга», в 2009 году был открыт Музей спорта, инициатором создания которого, а позже директором стал Виктор Захарович Червяков. Он вместе с единомышленниками наполнил музей уникальными экспонатами и спортивными артефактами об истории развития спорта в Дубне с 1945 года, сделав его местом притяжения горожан. Отдельное место в музее отведено книге «Спорт в Дубне», автором которой является Виктор Захарович. В нее вошли уникальные факты об истории развития спорта в городе. Виктор Захарович Червяков – человек заслуженный, в мире спорта он пользовался огромным уважением и авторитетом. Его заслуги в разные годы были отмечены на городском, областном, федеральном уровнях. Так, ему было присвоено звание «Тренер высшей категории», он был награжден медалями: «За доблестный труд», «850 лет Москвы» и «Ветеран труда»; знаками «Ветеран спорта» и «Отличник физической культуры и спорта СССР»; почётными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и «За заслуги перед г. Дубна», присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Московской области». За каждой из этих наград стоит высокий профессионализм, колоссальный труд и огромная человеческая порядочность. Виктор Захарович - человек с высокими моральными качествами, глубокими знаниями, богатым опытом, стремлением постоянно быть в деле и приносить пользу окружающим, неутомимый труженик и незаурядная личность. К нему каким-то непостижимым образом, как магнитом, притягивались люди разных возрастов, совершенно разных профессий, званий и убеждений. К нему тянулись, на него равнялись, ему подражали. Он излучал добро… Светлая память о нашем товарище, надежном друге, добром и отзывчивом Человеке - Викторе Захаровиче Червякове будет всегда храниться в наших сердцах. Друзья, коллеги, администрация и профком ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Коллектив редакции газеты «Встреча» и ее читатели скорбят о безвременном уходе Виктора Захаровича Червякова. Мы соболезнуем всем, кто знал Виктора Захаровича, всем, кому он был так дорог… Он ушел внезапно. Ушел по-спортивному: стремительно и быстро, оставив о себе светлую память в душах и сердцах родных, близких и знакомых. Эта память будет долгой - она в победах его учеников и новых их рекордах… Выражаем искренние слова благодарности Администрации г.Дубны и лично С.А.Куликову, предприятию АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка» и лично В.Н.Трусову, Международной и Всероссийской Федерациям Полиатлона, коллективам города, друзьям и знакомым за соболезнования и поддержку в трудную минуту в связи с безвременным и скоропостижным уходом из жизни Червякова Виктора Захаровича. Ваши чувства к нему, добрая и светлая память согревают наши сердца и разделяют горечь невосполнимой утраты. Нам с вами ещё долго будет его не хватать. Родные и близкие