В 1970 году закрылось ГПТУ №49. С 1 сентября того же года нас перевели в среднее СПТУ №5 в левобережную часть г. Дубна. Сразу же появилось много проблем в организации физической культуры: отсутствовал спортзал, футбольное поле, беговые дорожки и т.д. И мы их постарались довольно быстро преодолеть. Совместно с преподавателем Никоноровым Валентином Александровичем добились разрешения у директора училища Н.И. Судоргина на строительство футбольного поля с беговыми дорожками по кругу на 300 метров, городошную площадку, волейбольные и баскетбольные площадки, гимнастический городок и дооборудовать спортзал. Завозили грунт на поле, шлак из Ратмино. Проводили трудовые десанты учащихся. Не были в стороне и сотрудники училища. Все практически делали своими руками и в 1974 году спорткомплекс у нас был готов. Быстро завершили , привлекая ребят к отделке в спортзале. Приобрели недостающий инвентарь. И начались занятия. Всё, что было наработано нами в ГПТУ №49, я перенес в СПТУ. Тогда наше училище за 5 лет работы в Ратмино заявило о себе с лучшей стороны. Мы были лучшими среди городских профтехучилищ Московской области по организации физкультурно-массовой работы, были чемпионами Московской области по футболу. В Спартакиаде общества «Трудовые резервы» всегда становились призерами. За эти успехи я был награжден правительственной наградой, медалью «За доблестный труд». В СПТУ №5, как и в ГПТУ №49, сразу же центр тяжести в приобщении ребят к спорту был перенесён на проживающих более 800 человек в общежитиях. Здесь мы начали с проведения физзарядки. Проводили её в 7 часов утра в любую погоду на улице, а в холодное время в холле общежитий. В 1972 году в СССР была возрождена работа по комплексу ГТО, и мы стали активно развивать это направление. Стали проводить соревнования по многоборью ГТО. Я создал секцию многоборцев из ребят, проживающих в общежитии, в основном из воспитанников детских домов. Выступая на городских и областных соревнованиях, мы занимали первые места. В первенстве России в городе Вологда, в городе Калуга заняли вторые места, и там ребята выполнили 1 разряд. Это были Белов Геннадий, Петров Александр, Савкин Владимир, Кукушкин Владимир, который в дальнейшем стал мастером производственного обучения, а его дочь сейчас работает в техникуме преподавателем по физическому воспитанию. Своими руками, под руководством руководителя по начальной военной подготовке Попова Владимира Демьяновича, был построен стрелковый тир, так начала работать секция стрельбы под его руководством. Его воспитанники успешно выступали в Спартакиаде города Дубны, играх «Орленок». Многие учащиеся к учёбе относились не очень хорошо, так как они пришли в училище с не очень хорошими знаниями, но физкультуру полюбили и многие стали посещать спортивные секции, как в училище, так и в коллективах физической культуры города. Внутри училища были организованы соревнования между группами, которые проводились в свободное от учебы время практически каждонедельно. Дважды в год проходили Дни спорта – зимой и весной. Соревнования организовывались и на лучшую комнату по спорту в общежитиях. Ход соревнований отражался на специальном стенде. Регулярно выпускались «Молнии» с поздравлением победителей и успешных спортсменов. Мы создали стенд «Спорт в училище», где наглядно были видны результаты лучших спортсменов. На базе училища совместно с военкоматом мы стали проводить спартакиады допризывной молодёжи, и ребята с удовольствием участвовали в ней. Администрация учебного заведения за достижения поощряла ребят. Спортивной формы не было, а без нее проводить занятия в спортзале было нельзя. И мы вышли из положения. Наши учащиеся получали стипендию. И первую стипендию мы использовали на покупку спортивной формы. Для занятий лыжами оборудовали подвальное помещение для хранения лыж. Закупили 100 пар так, чтобы в день хватало на три группы. Трасса 5 км начиналась с территории училища. На ней также проводили занятия средние школы и организовывались спортивные праздники города, как, например, «День лыжника». Так как я сам с 1956 по 1958 год учился (окончил училище №35 г. Шатура), то знал все премудрости учебы и жизни в общежитии. Поэтому всегда находил подход к ученикам. Относился к ним с уважением и доверяя, и они мне этим же платили. Должен отметить, что большую помощь оказывало руководство учебного заведения – Н.И.Судоргин и А.А.Матвеев, секретари комсомольской организации А. Никитин, Н.Прислонов, Е. Коршилов, а также мастера и преподаватели Богатонов Ю.П., Куленко С.И, Старовойтов Ф.Я., Заварин Н.В., Азаров В.М., Литвинов А.А., Ермолаев В.П., Дробот В.А. и многие другие. Итог нашей работы за 5 лет. Начиная с 1971 года, училище стало лучшими среди сельских училищ Московской области в спорте и физкультуре. Оно регулярно занимало места в областных спартакиадах и смотрах конкурсах и было награждено Красным Знаменем навечно. Нам его вручали в Колонном зале Дома Союзов в Москве, а я был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта СССР». Так же был отмечен знаком «Отличник профтехобразования РФ». В.З. Червяков, руководитель физвоспитания СПТУ №5 (1970-1975 гг.)