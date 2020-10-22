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В память о земляке Печать
22.10.2020 04:33

Память, уважение, подвиг… Эти слова звучали из уст каждого без исключения выступавшего на торжественном открытии информационного стенда в сквере Ветеранов в левобережной части Дубны. Посвящен этот стенд памяти нашего выдающегося земляка – военачальника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Терентьева Гурия Никитича.

7 сентября 1945 года генерал-лейтенант Г.Н.Терентьев командованием 53-й армии был представлен к высшей воинской награде - присвоению звания Героя Советского Союза. Отныне о подвиге нашего славного земляка – паренька из Иваньково, будут узнавать все больше дубненцев. В будущем в сквере Ветеранов будут увековечены также имена других героев.

Материал с торжественного открытия, а также о концепции благоустройства сквера читайте в следующем номере Встречи».
  		 
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