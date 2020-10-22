Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала и провела централизованную вакцинацию против гриппа для своих сотрудников и специалистов компаний-резидентов. В этот раз прививки сделали более 50 человек. Осень традиционно самый активный период респираторных заболеваний, и это уже вторая добровольная вакцинация против гриппа, которую Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» организовала для удобства сотрудников компаний-резидентов. - Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» второй раз приглашает наших специалистов для проведения вакцинации и организует ее очень грамотно, - говорит заместитель главврача Дубненской городской больницы Станислава Тотева. – Мы очень надеемся, что после мероприятий, которые были проведены, люди не заболеют гриппом, а значит, не заразят окружающих и процент заболевших простудными заболеваниями в самый опасный для заражения осенне-зимний период в нашем городе не будет высоким. Всех желающих пройти данную процедуру 16 октября пригласили в Конгресс-центр особой экономической зоны, где всё было подготовлено для ее прохождения – помещение продезинфицировано, при входе стояли санитайзеры, участникам выдавались одноразовые перчатки и медицинские маски, организаторы внимательно следили, чтобы соблюдалась социальная дистанция. А до начала мероприятия главный врач ДЦГБ Алексей Осипов провел для его участников лекцию о COVID-19. Во встрече с главврачом горбольницы приняли участие более 100 человек и почти 40 смогли посмотреть онлайн-трансляцию его выступления, о чем Управляющая компания ОЭЗ заранее сообщила в соцсетях. Особенностью этого года является одновременная циркуляция вируса новой коронавирусной инфекции COVID-19, что повышает риски заболевания, сказал Алексей Осипов. Он сделал акцент на необходимости индивидуальной защиты от болезни – обязательном использовании медицинских масок в общественных местах, мытье рук, тщательной дезинфекции помещений и поверхностей в них, рекомендованных Роспотребнадзором, а также назвал основные различия между симптомами коронавируса COVID-19, простудными заболеваниями и гриппом и рассказал о ситуации в Дубне. - Очень полезной была лекция о коронавирусе, много нужной информации узнал и мне важно было услышать о болезни, ее профилактике именно из уст опытного специалиста, - говорит начальник отдела транспорта и энергоресурсов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Юрий Гребенцов. – А пройти вакцинацию решил, потому что считаю это необходимым, тем более что в моей семье почти все уже сделали прививки – жена, наше старшее поколение – бабушка и дедушка. Я тоже забочусь об их безопасности и с удовольствием присоединился. - Сейчас очень нестабильная эпидемическая ситуация и в стране, и в Московской области, в Дубне, поэтому считаю, что привиться просто необходимо, - поддерживает генеральный директор ООО «Цифровая экология» Сергей Бас. – Интенсивный ритм жизни, снижение иммунитета предполагают, что человек должен заботиться о здоровое – и не только собственном, но и тех людей, которые его окружают. Очень удобно, что медики приезжают непосредственно к месту твоей работы и на то, чтобы сделать прививку, ты не затрачиваешь много времени. В этот день прививку сделали более 50 человек. И многие благодарили за такую возможность не только медиков, но и лично генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, который по просьбам резидентов был инициатором еще одной выездной вакцинации. - Первый раз 25 сентября было привито около 60 сотрудников компаний-резидентов и Управляющей компании, сегодня к ним прибавилось еще более 50 человек, - констатировал Антон Афанасьев. - Им не пришлось тратить время на поход в поликлинику, стояние в очередях, что уже повышает риск заражения коронавирусом, другими простудными заболеваниями, а после вакцинации каждый вернулся на свои рабочие места. Оба мероприятия мы провели совместно с Дубненской городской больницей, сотрудникам которой и лично главврачу Алексею Валентиновичу Осипову я хочу выразить искреннюю благодарность. Сегодня мы призываем всех, кто еще не сделал прививки, разумно и ответственно подойти к своему здоровью и здоровью близких, пройти вакцинацию, помочь врачам в борьбе с гриппом. Светлана Жукова