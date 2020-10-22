Заседание Совета директоров градообразующих предприятий Дубны состоялось 14 октября в очном формате, при соблюдении масочного режима. Местом проведения стал Дом ученых Объединенного института ядерных исследований. После длительного перерыва, вызванного сложной эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией коронавируса, вопросов накопилось множество. О чем сообщил председательствующий на собрании Владимир Николаевич Трусов, генеральный директор ГосМКБ «Радуга». И хотя заседание продолжалось более двух часов, удалось затронуть далеко не все актуальные направления жизнедеятельности наукограда. Тем не менее, самые злободневные темы нашли отражение и в расширенной повестке дня, и в ходе обсуждения. Наиболее важным аспектом стали кадровые изменения в руководстве городской администрации и Совете депутатов. Участники встречи тепло приветствовали своих коллег, работающих сегодня на очень ответственных постах: временно исполняющего полномочия главы городского округа Дубна С.А. Куликова и нового председателя Совета депутатов А.В. Тамонова. Сергей Александрович рассказал о задачах администрации и планах на перспективу. Отметил, что большой дефицит муниципального бюджета станет одним из основных вопросов на предстоящей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Перечислил мероприятия, которые требуют особого внимания. Помимо прочего, это использование аппаратов компьютерной томографии, имеющихся в Дубне, для выявления осложнений при коронавирусной инфекции. В городской больнице томограф задействован «в чистой зоне». Пациентов с подозрением на Covid-19, доставленных на скорой, принимают на КТ-обследование в МСЧ-9 и медицинском центре «МРТ Диагностика» на Большой Волге. Медцентру город предоставил дополнительные электрические мощности для подключения оборудования, а МСЧ-9 ведет поиск специалистов для увеличения времени работы томографа. Сложная ситуация в преддверии зимы сложилась на одной из котельных в Александровке: она опломбирована и пока не может полноценно давать тепло. Никак не удается «выйти из минуса» по погашению долгов за потребленный газ предприятию «Энергия-Тензор». Эта ресурсоснабжающая организация взяла обязательства производить текущие выплаты, не наращивая долг. Однако всё упирается в нормативные региональные тарифы, и без субсидий из областного бюджета эту проблему не решить. На постоянном контроле находятся ремонтные работы по укреплению фундамента аварийного дома 18 по ул. Понтекорво: необходимые средства выделил губернатор, в подготовке проектной документации помогли специалисты ОИЯИ. Выбран подрядчик для выполнения проекта модернизации очистных сооружений. Ведутся поиски инвесторов для обеспечения жильем обманутых дольщиков. Разрабатывается инженерная инфраструктура для многодетных семей, получивших земельные участки. Изыскиваются правовые основания для прекращения деятельности мусоросжигающего завода на Коммунальном проезде, где утилизируются медицинские и биологические отходы при больших нареканиях и многочисленных жалобах со стороны жителей. Председатель депутатского корпуса Андрей Владимирович Тамонов проинформировал Совет директоров о том, что до 20 октября проводится сбор заявлений и документов от всех желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы городской администрации. В конкурсную комиссию войдут пять представителей наукограда, еще пять человек будут делегированы губернатором. И 30 октября Совет депутатов определит, кто будет возглавлять городской округ Дубна. Участники заседания заверили, что руководители исполнительной и представительной власти в Дубне могут рассчитывать на поддержку предприятий. – Все мы живем в одном городе и должны всячески содействовать его развитию. Тем более сейчас, когда появился хороший шанс поднять повыше планку наукограда Дубна, – подчеркнул Владимир Николаевич Трусов. На Совете директоров присутствовали новые руководители двух градообразующих предприятий, выступившие с короткими презентациями. А.В. Безруков недавно возглавил Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова, в отрасли самолетостроения трудится с 1980 года. А.Ю. Мошняков – новый директор НИИ «Атолл», инженер-механик по ядерным установкам, стаж работы в отрасли машиностроения более 40 лет, четверть века изготавливал оборудование для атомной промышленности. На процессе создания в Дубне физмат-лицея и его концепции подробно остановился первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Владимирович Трубников. Три года назад такую инициативу выдвинул ОИЯИ и при поддержке губернатора фактически взял под патронат этот проект. Ремонтные работы в здании будущего лицея закончены почти наполовину, ожидается, что к марту этот строительный объект будет сдан. Назначен директор-организатор лицея Юрий Петрович Курлапов, создан Наблюдательный совет. В новом учебном заведении будет три специализации: физика-математика, биология-химия и IT. Планируется создать в лицее мультиязычную, мультикультурную среду, а также все условия для ранней профориентации и творческого общения школьников разных параллелей. Директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Анатольевич Матвеев поделился планами относительно 65-летия ОИЯИ, которое будет отмечаться 26 марта, и напомнил о такой же юбилейной дате для Дубны, получившей 24 июля 1956 года статус города. О медицинском обслуживании населения в период второй волны пандемии Covid-19 проинформировал главный врач Дубненской городской больницы А.В. Осипов. Он призвал директоров предприятий, наряду с санитарными и профилактическими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, организовать вакцинацию персонала от сезонного гриппа. Известно, что прививки не только позволяют облегчить течение болезни, но и служат защитой от массового заражения, от эпидемии. Так что мероприятия по вакцинации являются социально значимыми и экономически оправданными. В завершение встречи генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.В. Афанасьев дал короткий обзор о работе компаний-резидентов. Для более детального знакомства с предприятиями ОЭЗ «Дубна» Совет директоров решил следующее заседание провести на территории особой экономической зоны. А генеральный директор холдинга «Промышленные технологии» В.В. Шадрин предложил несколько тем для обсуждения и обмена опытом, в том числе строительство служебного жилья для привлечения кадров и особенности внешнеэкономической деятельности в условиях западных санкций и коронавируса. Совет директоров градообразующих предприятий