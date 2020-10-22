Двадцать лет исполнилось в этом году легкоатлетическому комбинированному пробегу памяти выдающегося авиаконструктора А.Я. Березняка. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 69-летию со дня образования АО «ГосМКБ «Радуга». В ожидании спортсменов, взявших в этом году старт от стен Центра патриотического воспитания имени А.Н.Туполева в деревне Устиново, где много лет назад учился Андрей Николаевич Туполев, и финишировавших у центральной проходной ГосМКБ «Радуга» - предприятия, носящего имя своего первого главного конструктора Александра Яковлевича Березняка, невольно становлюсь свидетелем интересного разговора. Пожилой мужчина, рассказывая внуку (на вид 7-8 лет) о традиции пробега, говорит такую фразу: «Вот если сложить все километры, которые каждый участник пробежал за эти двадцать лет во время пробегов … (немного задумался)… получится расстояние длиной больше чем экватор!» Признаюсь, меня немного поразило такое сравнение, но, вернувшись домой, села за калькулятор. А ведь и правда километраж пробега, если измерять его дистанцией каждого преодолевшего полностью или частично путь длиной в 60 километров спортсмена уже давно перевалил за 40 000 км – длину экватора земного шара… Это небольшое отступление в очередной раз наводит на мысль: как ни оценивай традицию, заложенную два десятка лет назад в стенах ГосМКБ, как не измеряй – хоть часами и годами, хоть километрами или числом самих участников, - она значима и велИка. В этом году участниками пробега стали около 80 человек – это сами спортсмены, воспитанники Центра патриотического воспитания им. А.Н. Туполева, волонтеры – сотрудники ГосМКБ, обеспечивавшие для бегунов безопасные и комфортные условия на трассе. Тут сразу же стоит сказать о высочайшего уровня организации пробега, которой из года в год занимается первичная профсоюзная организация ГосМКБ «Радуга» и лично ее председатель Максим Николаевич Щербаков и всесторонней поддержке руководства предприятия во главе с генеральным директором Владимиром Николаевичем Трусовым. Ответственность, с которой команда МКБ подходит к организации пробега, дает возможность проводить мероприятие без накладок – спортсменов на трассе сопровождает автобус, обязательно вместе с ними все 60 километров следует доктор, обустроены пункты питания с горячим чаем, водой, орешками, бутербродами, шоколадом и сухофруктами… А еще – вкусный обед во время привала. Это отдельное удовольствие и дело вовсе не в котлетах с пюре, хотя они действительно ну очень вкусные, особенно на свежем воздухе! Дело в самой атмосфере, которая рождается за часы пробега – есть время понаслаждаться красотой природы и колоритом местных деревень, всколыхнуть патриотические чувства, побывав, как на этот раз у памятников А.Н. Туполеву в Кимрах и А.Я. Березняка в Дубне, у мемориала погибшим воинам в деревне Шутово Кимрского района… А истинным спортсменам (среди которых молодые специалисты ГосМКБ, ветераны предприятия, а также представители других предприятий авиационной промышленности да и просто любители бега) – еще больше сплотиться, проявить взаимопомощь, ведь без такой поддержки, особенно если ты впервые бежишь все 60 км – придется тяжеловато. В этом году как раз таких спортсменов – тех, что преодолели всю дистанцию бегом, было девятнадцать! Едва ли не рекордное количество за всю историю. Это Михаил Ануфрик (ГосМКБ «Радуга»), Дмитрий Гаврилов (Кимры), Александр Леушин (Арзамас, АНПП «Темп-Авиа»), Вадим Линев (Кимры), Александр Микушов (Кимры), Роман Минчев (Дубна), Евгений Мищихин (Сарапул, АО «СЭГЗ), Рамиль Нигматуллин (Москва), Павел Оврагин (Дубна), Антон Реутов (Дмитров), Николай Хренов (Талдом). Еще восемь спортсменов – постоянные участники пробега и уже не в первый раз преодолевшие все 60 километров. Это Владимир Ельцов (ГосМКБ «Радуга»), Иван Серебряков (ГосМКБ «Радуга»), Василий Черников (ГосМКБ «Радуга»), Юрий Шорников (Домодедово), Александр Бугаев (Дубна), Александр Леженин (Дубна), Андрей Хачатуров (Дубна) и единственная в этой компании рекордсменов девушка – Наталья Помазова. Всех легкоатлетов наградили дипломами и медалями, а также вручили памятные подарки. Генеральный директор предприятия Владимир Николаевич Трусов, встречая участников юбилейного пробега на финише, у стен ГосМКБ, отметил: - Мы рады приветствовать на этом юбилейном пробеге всех представителей Дубны и других городов и предприятий, в том числе предприятий авиационной промышленности – команды «Сарапульского электрогенераторного завода», «Арзамасского научно-производственного предприятия «Темп-Авиа», КБ «Машиностроение» из Москвы. 12 октября предстоит еще одно событие – исполняется 69 лет со дня основания нашего предприятия ГосМКБ «Радуга». Мы гордимся нашими успехами в деле укрепления обороноспособности нашей страны и можем с уверенностью сказать, что умеем не только хорошо работать, но и все вместе хорошо отдыхать и заниматься спортом. И не забываем основателей наших предприятий – Андрея Николаевича Туполева и Александра Яковлевича Березняка, выдающихся авиаконструкторов, дело которых нам с вами нужно продолжать. Исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Сергей Александрович Куликов, обращаясь к спортсменам, честно признался: - А знаете, я вам завидую. Вы по-настоящему сильные люди – Дубна гордится вами. И пожелал всем участникам в преддверии дня рождения градообразующего предприятия крепкого здоровья и новых побед в профессиональной деятельности и конечно же в спорте. Подводя итог юбилейного памятного пробега, председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков отметил: - Пробежали мы этот 60-километровый путь от души – с родины Андрея Николаевича Туполева до стен нашего родного предприятия, которое основал и где трудился Александр Яковлевич Березняк. Мы услышали сегодня много хороших добрых слов от исполняющего обязанности председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, главы Устиновского сельского поселения, главы Кимрского района, нас приветствовала ветеран Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Ленинграда, авиаконструктор, член Совета ветеранов промышленности Тверской области Евгения Александровна Самсонова. Мы возложили цветы к памятникам двух наших авиаконструкторов и воздали дань памяти в год юбилея Победы у мемориала погибшим воинам в деревне Шутово. И здесь, на финише, я хочу сказать вам спасибо за этот замечательный пробег! Анна Сухая Фото Алексея Константинова P.S. Спасибо за пробег помимо его организаторов стоит сказать еще как минимум кому-то свыше за прекрасную погоду и возможность ставить спортивные рекорды на необыкновенно красивой осенней трассе юбилейного пробега.