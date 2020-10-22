Патриотическое воспитание молодежи – одно из основных направлений работы городского ветеранского актива и педагогических коллективов общеобразовательных учреждений. Городской ветеранский актив с давних пор активно сотрудничает с ГОРУНО по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Такая взаимная работа обогатила ветеранов и позволила двигаться вперед, достигая хороших результатов. Был составлен общий план мероприятий, направленный, в основном, на серьёзную подготовку празднования 75-летия Победы. Важные вехи плана – военно-исторические викторины, встречи за круглым столом, шефство над участниками войны, уроки мужества, изучение деятельности музеев боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений и многое другое. По итогам проведенных мероприятий хотелось бы отметить у учащихся достаточно высокий уровень знаний истории нашей страны.

По мнению жюри, успешно была проведена региональная военно-патриотическая викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по теме: «Победа в памяти молодых». Три команды стали победителями, заняв призовые места. Это команды школы №7, школы №9 и гимназии №3. Для команд-победительниц подготовлены грамоты и памятные значки «75 лет Победы». Особую благодарность выражаем участникам викторины, их педагогам, оказавшим помощь в подготовке мероприятия. Ребята, так держать!

Ещё одна радостная весть. По итогам изучения деятельности музеев боевой и трудовой славы, посвященных юбилею Победы, музей школы №1 заслуженно получил две награды – Всесоюзную и областную впервые за весь период деятельности.

Так, Центральный совет Всероссийской общественной организации ветеранов наградил дипломом лауреата Музей боевой и трудовой славы средней школы №1 имени А.Я. Березняка – победителя Всероссийского смотра музеев боевой и трудовой славы. Областной Совет ветеранов наградил Музей грамотой и ценным подарком.

Поздравляем директора школы А.И. Руденко, руководителя музея О.Л. Кобелеву и весь педагогический коллектив с заслуженными наградами и желаем им успехов в работе.

В.М. Майданова, член Городского ветеранского актива