В прошедшие выходные проходил ХХ юбилейный легкоатлетический комбинированный пробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 69-летию АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».

Его маршрут пролегал по многолетней традиции по дубненским и кимрским просторам: от родины известного конструктора А.Н. Туполева из деревни Устиново Кимрского района до стен дубненского предприятия ГосМКБ «Радуга», - предприятия, которое основал и был его первым руководителем другой выдающийся авиаконструктор А.Я. Березняк.

Все в этом пробеге было как надо: и погода – теплая золотая осень без единой капли дождя, и едва ли не рекордное за все годы существования пробега количество спортсменов, которые преодолели 60-километровую дистанцию бегом, и высочайшего уровня организация спортивного действа, позволившая соблюсти все требования санитарных норм в период повышенной заболеваемости на территории центрального региона. Двадцатилетнюю традицию ГосМКБ вот уже несколько лет поддерживают и предприятия авиационной промышленности. Команды АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа», АО «КБ «Машиностроение» (г.Москва) также покорили живописную трассу пробега и вместе с дубненскими спортсменами финишировали у проходной КБ, где состоялось награждение участников, преодолевших всю дистанцию бегом.

Материал о пробеге читайте в следующем номере газеты «Встреча».