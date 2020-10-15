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Аллея в память о врачах Печать
15.10.2020 05:23

По инициативе главного врача дубненской городской больницы депутата Совета депутатов Дубны Алексея Осипова на территории больничного городка появилась аллея памяти.

Предложение увековечить имена дубненских врачей – ветеранов дубненского здравоохранения поддержали временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Сергей Куликов, депутат Московской областной Думы Александр Орлов, председатель Совета депутатов Андрей Тамонов, а также коллектив горбольницы.

 

Посадили саженцы кленов и елей, чуть позже рядом с деревцами появятся памятные таблички с именами сестер и докторов. Сегодня, когда мир охватил страшный вирус, к людям в белых халатах повышенное внимание, и это правильно. Но они лечат, сутками напролет не выходят из операционных, в собственные выходные бегут в отделение, чтобы проверить состояние тяжелых пациентов, не только в период пандемии. Они, настоящие доктора, так работают всегда. И каждый из нас обязательно знает такого врача – врача с большой буквы. В их честь теперь будут расти под окнами больничных палат новые деревца, напоминая о великом признании людей в белых халатах.

В день закладки аллеи Сергей Куликов вручил благодарственные письма дубненским докторам и выразил слова признательности и уважения за их непростой и очень нужный для всех нас труд.

Анна Сухая

Фото пресс-службы администрации Дубны
  		 
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