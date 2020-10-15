Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» объявила конкурс на создание дизайн-макета и изготовление мемориала, который будет установлен в Сквере 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2020 год проходит под знаком празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Страшная трагедия, выпавшая на долю наших предков, унесла миллионы жизней. С тех пор прошло немало времени, но память о бессмертном подвиге победителей жива, и в каждой семье ее бережно хранят.

Конкурс, который организует Управляющая компания ОЭЗ «Дубна», - это дань памяти не только подвигу солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Большая армия советских ученых, трудившихся в те годы в тылу по всем научным направлением, их уникальные разработки, необходимые фронту, внесли неоценимый вклад в приближение долгожданной победы. Именно им будет посвящен будущий мемориал в новом сквере.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы и архитекторы (отдельные мастера и творческие коллективы), имеющие опыт в создании и возведении мемориалов, монументов или памятников.

Конкурс проводится в три этапа. В первом (до 22 ноября) будут собраны заявки от участников, во втором (до 11 декабря) специальное жюри по эскизным макетам определит победителя, с которым Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» заключит контракт на его создание. Заключительным этапом станет изготовление и установка мемориала в Сквере 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на проспекте Науки Российского центра программирования.

- Первые заявки на участие в конкурсе уже поступают в Управляющую компанию, - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Мы надеемся, что эта тема заинтересует многих творческих людей, а будущее архитектурное сооружение станет местом преклонения не только перед мужеством воинов, но и обозначит особые заслуги ученых в достижении победы. Без исторической памяти нет будущего - мы должны помнить уроки прошлого, помнить и чтить подвиг наших предков, чтобы такой войны больше не повторилось.

Более подробно с условиями участия в конкурсе, а также техническими показателями и другими требованиями к будущему монументу можно узнать из Положения о конкурсе - http://oezdubna.ru/event/konkursmonument/

Светлана Жукова