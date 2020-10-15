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Прием остановлен Печать
15.10.2020 05:20

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории Московской области, в том числе и в Дубне, в соответствии с методическими рекомендация для чиновников, а также сотрудников госструктур и органов местного самоуправления, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения в администрации городского округа Дубна приостановлен личный приём граждан.

Уважаемые жители! Приёмы граждан будут проводиться в форматах аудио- и видеосвязи. Записаться на приём к врип главы городского округа Дубна Сергею Куликову или заместителям главы администрации можно по телефону: 8 (496) 218-05-05 доб. 418.

Также вы можете воспользоваться электронными сервисами взаимодействия с органами исполнительной власти округа, такими как интернет-приёмная: http://www.naukograd-dubna.ru/feedback/index на официальном сайте округа, электронная почта:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , направить письменное обращение по адресу: 141980, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2.
  		 
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