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Сортируй и выигрывай Печать
15.10.2020 05:20

В Дубне стартовал конкурс по сбору макулатуры среди учащихся «Сортируй и выигрывай!» в рамках проекта «L&T ЭКОШКОЛА».

Конкурс проводится на нашей территории уже в 11-й раз и продлится до 25 октября. Вся собранная в рамках акции макулатура будет переработана и снова пойдёт в дело. Давайте вместе поможем экологии и спасем тысячи деревьев!

Чтобы узнать, когда, где и как можно сдать макулатуру – обратитесь к своему классному руководителю. Если у вас нет детей, но есть много макулатуры – позвоните в ближайшую школу, вам подскажут куда и когда её можно привезти.
  		 
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