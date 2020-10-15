В Дубне стартовал конкурс по сбору макулатуры среди учащихся «Сортируй и выигрывай!» в рамках проекта «L&T ЭКОШКОЛА».

Конкурс проводится на нашей территории уже в 11-й раз и продлится до 25 октября. Вся собранная в рамках акции макулатура будет переработана и снова пойдёт в дело. Давайте вместе поможем экологии и спасем тысячи деревьев!

Чтобы узнать, когда, где и как можно сдать макулатуру – обратитесь к своему классному руководителю. Если у вас нет детей, но есть много макулатуры – позвоните в ближайшую школу, вам подскажут куда и когда её можно привезти.