На днях в Дубне побывала руководитель «Дирекции экологических проектов» Оксана Родионова. Цель ее визита – проверить ход работ на Правобережном полигоне ТБО, где полным ходом идет рекультивация.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Сергей Куликов в ходе поездки на объект отметил, что совместно с жителями, общественниками, активистами и экологами он держит ситуацию на контроле и проводит постоянный мониторинг работ.

В настоящее время, как было отмечено, на объекте задействовано 13 единиц техники, работают 30 человек - специалисты и рабочие, в ближайшие дни к ним присоединятся ещё семеро работников.

Если говорить об объемах выполненных работ, то стоит отметить, что полностью проделаны работы по обустройству системы газоотведения, завершаются работы по обустройству системы дренажа, подготовке поверхности полигона и устройству шпунтового ограждения по периметру полигона.

Правобережный полигон эксплуатировался более 50 лет и достиг размеров в 4,2 га. Рекультивация осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Объект включен в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья». Стоимость работ составила около 445 млн рублей. Рекультивацию планируется завершить к 25 декабря 2020 года.