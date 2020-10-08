Андрей Воробьёв поручил жестко разобраться с работой вредного предприятия в Дубне. Жителей города серьёзно беспокоит завод «Пантеон», сжигающий отходы. Утилизируют их преимущественно ночью, дышать почти что нечем. «Я же давал команду однозначную - прекратить деятельность», - напомнил Андрей Воробьёв. Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин пояснил, что ситуацию взяли на контроль. В начале осени на заводе действительно возобновилось сжигание отходов V класса. «Там жгут не медицинские отходы, а органику, пищевые отходы V класса. Происходит все это из-за того, что прокуратура проиграла в двух инстанциях иск о прекращении деятельности завода», - заявил министр. Сейчас, как отметил Дмитрий Куракин, министерство ищет решение этой проблемы. Вопрос взят на постоянную проверку. Андрей Воробьёв подчеркнул необходимость контроля над тем, что везут на предприятие и почему из-за этого распространяется беспокоящий людей запах. Губернатор Подмосковья поручил регулярно докладывать ему о результатах работы. Врип главы городского округа Дубна Сергей Куликов держит эту ситуацию на постоянном контроле, сообщает пресс-служба администрации Дубны.