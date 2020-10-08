17 сентября исполнилось 110-лет со дня рождения «первого директора научной Дубны» Михаила Григорьевича Мещерякова. Фраза из биографических текстов: «М. Г. Мещеряков стоял у истоков создания Объединенного института ядерных исследований и города Дубна» – означает, что он был направлен сюда, в болотистые места рядом с Волгой, чтобы возглавить сооружение самого на тот момент мощного ускорителя и строительство научного городка. Теперь этот район Дубны называется «институтская часть», и в историческом центре его – в сквере между набережной и ДК «Мир» – установлен памятник Михаилу Григорьевичу. В честь 110-летия со дня рождения М. Г. Мещерякова 18 сентября в Доме международных совещаний ОИЯИ прошел мемориальный семинар. Перед его началом состоялось традиционное возложение цветов к памятнику юбиляра. Церемония В церемонии приняли участие представители дирекции Объединенного института и его лабораторий, городских властей и общественных организаций, некоторые горожане, а также приехавшие на семинар родственники М. Г. Мещерякова. Впервые в качестве высших должностных лиц города в памятном мероприятии приняли участие только что приступившие к своим обязанностям председатель Совета депутатов Андрей Владимирович Тамонов и и.о. главы города Сергей Александрович Куликов. Оба они – выходцы из ОИЯИ, и в этом их обращении к памяти М.Г. Мещерякова, которому в свое время А.Н. Сисакян присвоил неофициальный, но точный титул: «первый директор научной Дубны», – есть глубокий символизм. «Расшифровать» его наверное удалось бы кому-нибудь из ораторов, выступающих на церемонии. Но дождь, поливший за несколько минут до ее начала и обещавший стать затяжным, полностью «отменил» все запланированные речи... Приветствие Начавшийся спустя полчаса семинар проходил в конференц-зале ДМС в неизбежном теперь очно-дистанционном формате. С приветственным словом к участникам обратился директор ОИЯИ В.А. Матвеев: – Дорогие коллеги и друзья, родные и близкие Михаила Григорьевича! Сто десять лет назад 17 сентября родился М.Г. Мещеряков, человек, имя которого неразрывно связано с историей и нашего Института, и Лаборатории информационных технологий, и самого города – потому что без него не было бы того места, которое нас всех сегодня собрало у его памятника. Глядя из нынешнего времени, понимаешь: он – крупнейшая личность, человек государственного масштаба. Он принадлежал к числу тех больших ученых, которые участвовали активно в решении проблемы атомной безопасности страны и первыми начали сооружение больших ускорителей частиц, предназначенных для исследования фундаментальных проблем науки, способных «заглянуть» в глубь материи. Именно Михаилу Григорьевичу поручили возглавить сооружение самого мощного в то время ускорителя – синхроциклотрона на 680 МЭв. Мы знаем, как непросто было в течение двух лет создать и включить в работу такой ускоритель с рекордными энергиями... Михаил Григорьевич был человеком необычайной ответственности, крупной личностью, выдающимся физиком-экспериментатором и талантливым организатором науки. Он принадлежал к поколению тех людей, эпоха которых была трагической, но и героической. Людей, для которых служение науке было неотделимо от служения стране. Михаил Григорьевич в полной мере олицетворял таких людей. Мы должны низко склонить голову перед памятью М.Г. Мещерякова и делами его времени. Память, которую он оставил в Институте, огромна. Два дня назад мы отмечали 90-летие со дня рождении Николая Николаевича Говоруна. Он и Михаил Григорьевич создавали Лабораторию вычислительной техники и автоматизации (сегодняшнюю Лабораторию информационных технологий). Лабораторию, в которой были впервые найдены уникальные решения по автоматизации научных процессов – того, что сегодня лежит в основе всего искусства физики. Лабораторию, которая стала основой развития всех наших направлений науки. И все это начиналось с Михаила Григорьевича. Огромный вклад внес М.Г. Мещеряков в создание и становление нашего Института, в становление той области науки, которая называется теперь «вычислительная техника и информационные технологии». Отдавая должное значимости этого вклада, мы хотим пожелать процветать потомкам Михаила Григорьевича и процветания лаборатории, которую он создал в нашем Институте. Пожелать успеха тому делу, в которое он вложил всю свою жизнь. Лекция Пожалуй, самым впечатляющим из прозвучавших в этот день стало выступление племянницы юбиляра, профессора Санкт-Петербургского университета промышленных технологий Галины Пантелеевны Мещеряковой. Это были не просто воспоминания о близком родственнике, а скорее профессорская лекция на биографическую тему. Вот ее краткий конспект: – Жизнь Михаила Григорьевича и всех, чьи портреты в этом зале мы видим, может быть охарактеризована очень старым латинским девизом «Сквозь тернии – к звездам!» С возрастом начинаешь понимать, что тернии – совершенно необходимое условие, чтобы дойти до звезд или хотя бы их увидеть. Именно тернии куют характер, умение держать удар, стойкость, волю к победе - всё то, что было присуще Михаилу Григорьевичу и людям его поколения. Им столько досталось терниев! Три войны! Гражданская. Юг России, белое казачество. Мы мало об этом знаем, мало научных исследований. Финская. Тоже мало знаем. Через весь Карельский перешеек – линия Маннергейма. Семь этажей вглубь, три этажа вверх, толщина стен два метра, артиллерийские установки. И это всё брали «в лоб», и это было взято. МГ в этом участвовал. Великая Отечественная. Блокада. МГ, контуженный и раненый, выдержал блокадный холод и голод в Ленинграде в госпитале. Два человека выжили в палате из двадцати. Весной его вывезли. Вообще это первый случай в истории, когда люди выстояли в таких условиях благодаря силе духа и стойкости. Участие в атомном проекте. Никто не знал, насколько это опасно. МГ бегал с (радиоактивным) источником по коридорам Радиевого института – это называлось «испытание движущегося источника». Потом у него были проблемы с кровью, но он никогда не жаловался. Я иногда думаю: какие это были люди! Все выдержали, выжили, не сломались, остались человечными. Что в них было заложено? Что вело их по жизни? У МГ это была страсть к науке, она прошла через всю его жизнь. Она привела неграмотного мальчика с четырьмя классами школы на рабфак, потом в университет (поступил по конкурсу!), аспирантуру, Радиевый институт. С годами бывший неграмотный мальчик стал эрудированным, энциклопедически образованным ученым со знанием языков, философии, истории, знаниями во многих областях; потрясающим лектором и рассказчиком. В Казани, куда его вывезли из блокадного Ленинграда, он спал на столе, питался одной картошкой, но занимался наукой. Он вернулся из Америки, чтобы заниматься наукой. Там была блестящая карьера высокопоставленного чиновника (в 1946-47 гг в качестве научного наблюдателя М.Г. Мещеряков присутствовал на испытаниях атомных бомб США на острове Бикини, затем был назначен научным экспертом технического комитета Атомной комиссии ООН, располагавшейся в Нью-Йорке, – прим. авт.), но он вернулся сюда, потому что здесь была наука. Представьте: из сытой Америки, где было всё, вернуться в послеблокадный Ленинград, где люди всё время стояли в очередях за продуктами. Я до сих пор помню эти очереди, эти комки пшенной каши, наши серые «колючие» кофты (а он тогда привез «американскую» одежду, которую носили мы все)... Я пытаюсь найти сравнение того, что было тогда, с тем, что есть сейчас. Это несоизмеримые вещи...Что ушло? Дух. Дух человека, который умеет вести за собой других. ... Сложно говорить о таких людях как МГ. Их называют генералами от науки. Я согласна: со всеми проблемами генеральского менталитета. Но: они все обладали стратегическим мышлением, они видели цель и шли вперед, не зависали на мелочах. Достигали цель любой ценой, иногда очень большой. Иногда жертвовали собой. В общем-то, и семьей. Мало у кого из их детей сложилась жизнь, потому что в голове была работа. Что остается от этих людей? Научные достижения. Но вскоре они уходят в «классику науки». Научные школы. Они живут дольше, но тут как повезет. Генерал должен выиграть кампанию, получить результат в итоге, только тогда о нем помнят. Я думаю, Михаил Григорьевич «выиграл кампанию». Город живет, который он заложил. Живет Институт. Чудом выжил в 90-е, значит, было нечто здоровое, что не позволило сломать до конца, – дух науки. Лаборатория информационных технологий – лебединая песня МГ – живет и развивается. Это не только МГ, это все они, кто здесь на портретах – все они «выиграли кампанию», и только поэтому они остались в нашей памяти. Один очень умный, очень информированный человек однажды сказал мне: «Если бы они не сделали тогда атомную бомбу, нашей страны в 90-е годы могло бы и не быть». И за это вечное спасибо им всем. Выступления С воспоминаниями о М.Г. Мещерякове на семинаре выступили в режиме видеоконференции Александр Николаевич Карлов, который в свое время работал его заместителем в ЛВТА и Рудольф Позе, который стал его преемником на посту директора лаборатории. В зале ДМС их выступления продолжили коллеги, когда-то сотрудничавшие с М.Г.Мещеряковым или работавшие под его руководством: Игорь Анатольевич Голутвин, руководитель одного из экспериментов на Большом адронном коллайдере, Геннадий Алексеевич Ососков, главный научный сотрудник ЛИТ, Михаил Григорьевич Иткис, зам. научного руководителя Лаборатории ядерных реакций. Начальник научно-информационного отдела Борис Михайлович Старченко поделился не только личными воспоминаниями, но и некоторыми подробностями работы над книгой (к 110-летию издана книга-альбом «Михаил Григорьевич Мещеряков. Портрет на фоне эпохи») и документальным фильмом «Высокие энергии МГ», снятым к предыдущему, 100-летнему юбилею ученого. Этот фильм был показан в завершение семинара. Подготовила Анна Алтынова Фото Игоря Лапенко