В регионе, а значит, и в подмосковной Дубне, полным ходом идет прививочная компания по вакцинации против гриппа. В ОЭЗ «Дубна» только в один день 24 сентября прививки сделали около 60 сотрудников. По словам главврача Дубненской городской больницы Алексея Осипова, для создания у жителей наукограда устойчивого иммунитета необходимо привить более 20 тысяч человек и сделать это как можно раньше. Выездная бригада медиков этого учреждения здравоохранения побывала в ОЭЗ «Дубна», где прививки были сделаны почти 60 сотрудникам предприятий резидентов и Управляющей компании. - Я уже давно являюсь донором и регулярно сдаю кровь, а вот прививку от гриппа сделал впервые, - говорит директор департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов. – Сегодня, когда везде такая сложная эпидемическая обстановка из-за коронавируса, это важно, чтобы не заболеть самому, не заразить своих близких (а у меня есть маленький ребенок с неокрепшим пока иммунитетом), а также коллег. Так что профилактика гриппа необходима, чем больше людей сделают прививки, тем в большей безопасности будем все мы. - Очень удобно, что бригада медиков приехала на территорию нашей ОЭЗ и была возможность сделать прививку, не отрываясь надолго от своей основной работы, - поддержала коллегу начальник отдела по привлечению инвесторов Татьяна Сухарева. - Я считаю, что своевременная вакцинация - это наиболее эффективное средство защиты от гриппа, потому что таким образом вы защищаете не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Добровольная вакцинация от гриппа должна завершиться к ноябрю, а пока иммунизация жителей наукограда продолжается, и у ответственных дубненцев еще есть время, чтобы с паспортом и полисом ОМС прийти в прививочные кабинеты поликлиник городской больницы, МСЧ-9 и бесплатно сделать прививку. - Задача нашей Управляющей компании – создать комфортные условия резидентам для ведения бизнеса в особой экономической зоне, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Это не только получение налоговых льгот и преференций или создание инженерной инфраструктуры, но и проведение централизованно среди наших инвесторов социально значимых акций. В этом году, к примеру, мы уже дважды организовали День донора – сдано более 50 литров крови для лечения пациентов детских медицинских учреждений Подмосковья. К таким же акциям относится добровольная вакцинация против гриппа, которая для удобства резидентов и сотрудников Управляющей компании была организована непосредственно на нашей территории. Хочу призвать тех, кто еще не успел сделать прививку, пройти вакцинацию, чтобы самим не находиться в зоне риска заболевания и оградить от гриппа своих близких и коллег. В дубненских медучреждениях сегодня достаточно качественной вакцины отечественного производства, которая надежно защитит вас от болезни. Светлана Жукова