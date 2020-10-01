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Необоснованное начисление платежей Печать
01.10.2020 05:34

Активисты Общероссийского народного фронта в Подмосковье призвали министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, региональную прокуратуру, Госжилинспекцию и администрацию городского округа Дубна вмешаться в ситуацию с необоснованным размером коммунальных платежей, начисляемых жителям разрушающегося многоквартирного дома. Чтобы обезопасить людей, местные власти переселили их в общежития, маневренный фонд, а квитанции приходят сразу по двум адресам.

С коллективной жалобой в ОНФ обратились жители многоквартирного дома №18 по улице Понтекорво. Граждане, среди которых много пенсионеров и семей с детьми, сообщили, что их дом на протяжении трех лет буквально разваливается по швам, и причиной тому грунтовые воды.

«Сквозные щели с 4 по 9 этажи. Стены и пол – в трещинах. Лифт отключен из-за аварийного состояния несущих конструкций. Из-за натяжения трубы газопровода газовщики отрезали часть трубы и поставили мягкую вкладку. По ночам слышно, как в доме трещат кирпичи. Жить в таких условиях, когда того и гляди на голову обрушится потолок, невозможно», – говорится в сообщении.

Пока власти решают, что делать с «поплывшей» многоэтажкой, людям предоставили жилье в маневренном фонде. Их расселили по общежитиям. Однако при этом им регулярно приходят по две квитанции за услуги ЖКХ: по месту постоянной регистрации и по адресу фактического проживания.

«Каждая из коммунальных организаций считает себя правой. При этом если люди не проживают по месту постоянной регистрации, а следовательно, не пользуются частью жилищно-коммунальных услуг, то платить должны гораздо меньше. Это касается уборки мест общего пользования, которая не производится в этих подъездах, начисления за горячее, холодное водоснабжение и так далее. Мы продолжим держать ситуацию на контроле», – сказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Подготовил Кирилл Орлов
  		 
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